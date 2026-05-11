¿La tienes? Esta tarjeta coleccionable de la NBA puede valer más de $75,000

Cuando se trata de subastas, las tarjetas deportivas coleccionables suelen tener un alto protagonismo. Actualmente, un ejemplar de la NBA, que data de 1997, está recibiendo jugosas ofertas de compra y su valor podría superar los $75,000 dólares en las próximas horas.

Se trata de una tarjeta del exjugador de baloncesto Steve Nash, con el uniforme de los Suns de Phoenix. La figura pertenece a la famosa colección 1997 SkyBox Metal Universe Precious Metal Gems Green, considerada una de las líneas más raras y buscadas del mercado de tarjetas deportivas de los años noventa.

Si eres un empedernido coleccionista, es mejor que comiences a buscar si tienes una tarjeta similar, o incluso de otros basquetbolistas, ya que podría guardar un valor monetario que ni imaginabas.

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Por qué esta tarjeta de Steve Nash vale tanto dinero

Lo que hace tan valiosa esta tarjeta es, principalmente, su escasez. Según el sitio web especializado en subastas, Heritage Auctions, donde se vende la figura, la serie Precious Metal Gems fue producida en cantidades muy reducidas y se convirtió con el paso de los años en una de las más codiciadas por fanáticos y coleccionistas de baloncesto.

En el caso de la tarjeta de Steve Nash, solo se fabricaron 100 ejemplares en todo el mundo.

De hecho, la versión que salió a subasta corresponde específicamente a la numeración 004/100, un detalle que incrementa todavía más su atractivo entre compradores especializados.

Además, la tarjeta posee el distintivo acabado verde metálico característico de la colección, conocido por sus diseños futuristas y llamativos, muy representativos de la estética deportiva de finales de los años 90.

Otro elemento clave en el precio de esta tarjeta es su estado de conservación. La pieza fue calificada como PSA EX-MT 6, una certificación otorgada por empresas especializadas en autenticación y evaluación de tarjetas deportivas.

En el mundo del coleccionismo, la condición física influye directamente en el valor final de venta. Además, esta tarjeta cuenta con certificación MBA Gold Diamond, un reconocimiento adicional que respalda su autenticidad y exclusividad dentro del mercado.

El legado de Steve Nash en la NBA

Parte del valor de esta pieza también está relacionado con la carrera histórica de Steve Nash dentro de la NBA. El exjugador canadiense se convirtió en una de las figuras más influyentes en la posición de base, especialmente durante su etapa con los Phoenix Suns.

Nash ganó dos premios MVP consecutivos en 2005 y 2006 gracias a su capacidad para dirigir ofensivas rápidas y revolucionar el estilo de juego moderno.

Su impacto en la liga hizo que muchas de sus tarjetas de colección aumentaran considerablemente de valor con el paso del tiempo.

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