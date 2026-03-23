¿Cómo identificar a la moneda de un centavo de 1943 que vale hasta $840.000 dólares?

Millones han sido las monedas que se produjeron a lo largo de estos años, y millones son las que transitan diariamente de mano en mano entre los estadounidenses, pero algunas de esas piezas pueden llegar a pertenecer a grandes colecciones valiosas; sin embargo, para el ciudadano común, los detalles que las hacen únicas pasan desapercibidos.

Ya sea que se oculten en el fondo de una gaveta, en el frasco de propina o se usen para la máquina dispensadora, hay monedas que con el paso de los años se han convertido en piezas importantes que pueden valer miles de dólares.

Como, por ejemplo, la moneda de un centavo Lincoln Wheat que se vendió en una subasta de Heritage Auctions realizada en 2021 por $840,000, pero ¿qué hace que esta pieza sea tan única y que los aficionados numismáticos persigan sus ejemplares?

¿Por qué el centavo de 1943 es valioso?

La razón por la que estas monedas se volvieron tan populares es por su composición. Su producción fue durante la Segunda Guerra Mundial; para aquel entonces, las primeras piezas se fabricaban de cobre; sin embargo, se tuvo que realizar un ajuste, ya que el cobre comenzó a usarse para las municiones y equipos militares, por lo que los nuevos centavos de la época se acuñaron con acero recubierto de zinc, pero algunas piezas siguieron fabricándose en cobre, las cuales hoy en día son buscadas por los coleccionistas.

Se calcula que hay un poco menos de 20 ejemplares con este error de fabricación, por lo que los numismáticos pagarían miles de dólares, ya que la demanda supera a la oferta en el mercado.

¿Cómo se identifican estas monedas?

Hay maneras en las que se puede identificar si tienes uno de los ejemplares valiosos de este centavo:

Lo primero que debes hacer es fijarte en el color; los centavos de cobre son marrones y los de acero, grises. Lo siguiente es pesar la moneda; las monedas de bronce pesan 3,11 g. Luego debes observar muy bien la fecha de producción; las fabricadas en 1943 tienen un detalle, el número 3, y por último puedes hacer la prueba con el imán: las que son de acero se adhieren, las de bronce no.

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