El dólar cae a su nivel más bajo en 4 años ¿Cómo afectará al envío de remesas?

Actualmente, el dólar estadounidense atraviesa uno de sus niveles más bajos desde el 2022, y esto no solo representa una débil señal ante los cambios en la política monetaria del país y la falta de confianza por parte de los inversores, sino que evidentemente se traduce en un gran impacto para los millones de familias latinoamericanas que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.

Es decir que esta caída revela que el dólar ha perdido fortaleza frente a otras monedas, por lo que los $300 dólares que enviaba María desde Los Ángeles a su familia en México rendirán menos que hace un año.

Pero ¿Qué provocó su caída? No se podría decir que es un hecho en específico lo que genera la caída del dólar, sino que se analizan varias razones. Entre las primeras causas se menciona la política monetaria de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés, y al tener en cuenta que el mercado no solo se mueve por decisiones, sino por expectativas, anticipar recortes de los tipos de interés lleva a los inversores a buscar mejores retornos en mercados con mayores rendimientos; eso disminuye la demanda de dólares que causa su debilitamiento.

Y si bien, el mandatario Donald Trump recientemente señaló que “el dólar se está desempeñando bien”, restándole importancia a su caída, otra de las razones por las cuales se observa esta tendencia es la incertidumbre que ha generado su política arancelaria, y aunque portavoces de la Casa Blanca como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han señalado también que “Estados Unidos siempre ha tenido una política de dólar fuerte”, mientras tanto esta caída representa menos dinero para aquellos países que reciben remesas y dependen de ello.

Aunque las personas que viven en Estados Unidos envíen la misma cantidad mensualmente, los familiares obtendrán menos en su moneda local; esto simplemente significa menos poder adquisitivo, capacidad de consumo y ahorro.

Ahora bien, el impacto real dependerá del tipo de cambio local, ya que en los países latinoamericanos dolarizados el efecto será mínimo; sin embargo, el riesgo indirecto, pero muy evidente, es que, si el dólar sigue cayendo, la desaceleración económica en Estados Unidos será inminente, llevando a consecuencias como la debilidad laboral, afectando el ingreso del migrante.

