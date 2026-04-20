Las 3 monedas de un centavo más raras que pueden valer hasta $30,000 en el mercado

Muchas veces en el mundo de la numismática, cuando se piensa en monedas raras y valiosas, por lo general se suele imaginar monedas de oro y plata; sin embargo, muchos coleccionistas pueden llegar a sorprenderse con piezas que a simple vista parecen comunes, pero que podrían llegar a costar mucho dinero en el mercado de subastas.

Tal es el caso de los centavos, sobre todo los antiguos, como, por ejemplo, la moneda de un centavo Lincoln Wheat de 1943-D una de las favoritas entre los acérrimos coleccionistas y una de las más valiosas.

De acuerdo con USA Coin Book, el valor de esta moneda recae en un error, ya que los centavos de aquella época debían producirse en acero; no obstante, algunos fueron acuñados en cobre. Por esa razón, un ejemplar puede costar cerca de $800,000, dependiendo de la clasificación que le otorgue el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS).

Otra moneda muy valiosa y rara para el coleccionista es la conocida como “centavo Águila Voladora” de 1856; el motivo de su valor en el mercado de subasta proviene de su interesante historia.

Para el año en el que se acuñaron las monedas, el cobre era costoso, por lo que se optó por reducir el tamaño de las piezas. Se fabricaron unos 800 ejemplares que fueron presentados al Congreso para la aprobación; como la tirada fue pequeña, las monedas fueron tomadas como prototipos valiosos. Un ejemplar puede llegar a costar hasta $200,000, según Heritage Auctions.

La tercera moneda que, dada su rareza, es valiosa, es el centavo Indian Head de 1864, con la inusual letra “L” en la cinta del diseñador James Longacre; por lo general, estos centavos no suelen llevar este tipo de marcas, pero se le agregó al final de su acuñación, haciéndola única. De acuerdo con BullionShark, un ejemplar puede costar hasta $90,000.

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