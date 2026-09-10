Snoopy llega a Starbucks con una colección de otoño: precios, fecha de lanzamiento y cómo conseguirlos

Los fanáticos de Snoopy y de las colecciones especiales de Starbucks tendrán una nueva oportunidad para sumar productos de edición limitada a partir del 15 de septiembre. La cadena anunció una colaboración con Peanuts inspirada en el clásico especial de Halloween It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, que este año cumple 60 años.

La propuesta reúne 10 productos que combinan a los personajes de Peanuts con elementos característicos de la temporada de otoño de Starbucks. La colección incluye vasos, tazas, un peluche y distintos accesorios, y estará disponible únicamente durante un periodo limitado o hasta que se agoten las existencias.

La llegada de estos artículos coincide además con el regreso de una de las bebidas más asociadas con esta época del año: el Pumpkin Spice Latte. Starbucks presentó la colaboración como una manera de unir dos tradiciones que sus clientes relacionan con el otoño: las bebidas de calabaza y los personajes creados por Charles M. Schulz.

Estos son los productos que venderá Starbucks

Entre las piezas que estarán disponibles destaca un vaso que podría convertirse en uno de los artículos más buscados por los coleccionistas.

El vaso de vidrio para bebidas frías de Snoopy tendrá un precio de $39.95 dólares e incluirá una pajita decorada con Woodstock, además de un gorro en tono calabaza y una bufanda verde con temática de temporada. Starbucks estableció un límite de compra de dos unidades por cliente para este producto.

La colección también tendrá opciones para quienes prefieren recipientes de acero inoxidable. El vaso de acero inoxidable para bebidas frías, con un precio de $32.95 dólares, presenta a Lucy y Snoopy compartiendo un momento relacionado con el café.

Otra de las piezas centrales es el vaso térmico Great Pumpkin, cuyo precio será de $32.95 dólares. El diseño utiliza ilustraciones de Snoopy y Woodstock inspiradas en el especial que dio origen a la colaboración.

Vasos, tazas y artículos para coleccionar

La colección no se limita a los diseños de mayor tamaño. Starbucks incorporará un vaso para bebidas frías de 24 onzas, con un precio de $27.95 dólares, que muestra a Snoopy junto a la Gran Calabaza y distintos motivos relacionados con el otoño.

Para quienes prefieren una taza tradicional, estará disponible una taza de cerámica de 14 onzas, equivalente a unos 414 mililitros, que costará $29.95 dólares. El diseño incluye a varios integrantes de la pandilla de Peanuts y tiene un detalle especial: la imagen de Snoopy aparece como una sorpresa al momento de utilizarla.

La sexta pieza para bebidas será un vaso térmico de acero inoxidable de 16 onzas, unos 473 mililitros, cuyo precio será de $32.95 dólares. El artículo incorpora un dije de Woodstock y una ilustración de Snoopy bailando.

Snoopy también llegará en forma de peluche

Además de los recipientes, Starbucks preparó productos pensados principalmente para los seguidores de Peanuts que buscan artículos para coleccionar o regalar.

El peluche de Snoopy tendrá un precio de $34.95 dólares, mientras que la colección se completa con un colgante para bolso de $16.95 dólares, un mini bolso de $29.95 dólares y un juego de pines esmaltados de $14.95 dólares.

Con estos cuatro artículos se completan las diez piezas anunciadas por la compañía: seis productos relacionados con bebidas y cuatro accesorios o artículos coleccionables.

¿Cuándo sale la colección de Snoopy?

La colección Peanuts + Starbucks comenzará a venderse el 15 de septiembre en cafeterías Starbucks participantes de distintos mercados internacionales.

La compañía confirmó que estará disponible en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe, Europa, Medio Oriente, África y los mercados de Asia-Pacífico.

Starbucks también aclaró que se trata de una colección de disponibilidad limitada. Los productos estarán a la venta únicamente hasta que se agoten las existencias, por lo que la disponibilidad puede variar entre tiendas y mercados.

La colección celebra los 60 años de “La Gran Calabaza”

La elección de It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown no es casual. El especial de Peanuts cumple 60 años, por lo que Starbucks decidió utilizar su estética como eje de una colección vinculada con la temporada de otoño.

La compañía también relacionó el lanzamiento con el regreso del Pumpkin Spice Latte, una de las bebidas de temporada más reconocidas de Starbucks. De esta manera, la marca busca unir dos elementos asociados con el otoño: su popular bebida de calabaza y los personajes clásicos de Peanuts.

Dana Pellicano, vicepresidenta sénior de Experiencia Global de Producto de Starbucks, señaló que la colaboración reúne las tradiciones otoñales de ambas marcas. También destacó especialmente el vaso de vidrio de Snoopy como una pieza que podría convertirse en un recuerdo para los seguidores de Starbucks y Peanuts.

Desde Peanuts Worldwide, Lisa Silverman Meyers también celebró la colaboración y relacionó la llegada de la colección con la tradición de esperar cada año a la Gran Calabaza. La ejecutiva también mencionó su afición por el Pumpkin Spice Latte.

Una marca que lleva décadas en la cultura popular

Peanuts apareció por primera vez en una tira cómica en 1950. Desde entonces, Charlie Brown, Snoopy y el resto de los personajes creados por Charles M. Schulz se han convertido en figuras reconocidas a nivel mundial.

Actualmente, la propiedad intelectual de Peanuts pertenece en un 80% al Grupo Sony y en un 20% a la familia de Charles M. Schulz. La marca mantiene presencia internacional mediante productos de consumo, eventos, redes sociales, atracciones y contenidos audiovisuales.

La colaboración con Starbucks se suma así a una larga lista de productos y experiencias vinculados con Peanuts, pero en esta ocasión con un enfoque específico en el otoño y en uno de los especiales más recordados de la franquicia.

Los precios de la nueva colección van desde $14.95 dólares, correspondientes al juego de pines esmaltados, hasta $39.95 dólares, que costará el vaso de vidrio para bebidas frías de Snoopy.

La fecha para tener en cuenta es el 15 de septiembre, cuando los productos comenzarán a llegar a las cafeterías Starbucks participantes. Al tratarse de una edición limitada, quienes estén interesados en algún artículo deberán considerar que permanecerá disponible solamente hasta agotar existencias.

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