Starbucks estrena el vaso Bearista rosa: ¿qué trae de nuevo?

Recientemente, la famosa cadena de cafeterías estadounidense Starbucks anunció la nueva presentación de su vaso Bearistan, esta vez en color rosa, el cual podrá obtenerse a partir del 9 de julio a través de todas sus tiendas.

La primera vez que la cadena hizo el lanzamiento de este producto fue en noviembre de 2025 y formó parte de la línea navideña. Se trata de un vaso de vidrio en forma de oso de peluche con un gorro y una pajita encima; fue diseñado para contener 20 onzas de bebida fría.

El mes pasado Starbucks sacó una versión con temática de la Copa del Mundo; sin embargo, los vasos se agotaron rápidamente, causando comentarios de decepción en las redes sociales por parte de los usuarios.

Ahora, con esta última versión del vaso Bearista rosa, la compañía mencionó que el diseño “aportará un toque divertido y de temporada, ya que su estilo es brillante, alegre e inconfundiblemente Starbucks”, destacó en su página web.

Starbucks detalló que los miembros de Starbucks Rewards Reserve serán los primeros en acceder a ellos a partir del 9 de julio, y para el público en general el lanzamiento será el 13 de julio hasta agotarse la existencia.

Los clientes podrán solo comprar dos artículos, tanto en la página web de la cadena como en sus tiendas físicas. Hasta los momentos, no se ha confirmado el precio para este nuevo diseño, pero los vasos Bearista originales en general se venden por $29,95 dólares.

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