Starbucks sorprende con bono de $1,200: ¿quiénes pueden obtenerlo?

Una nueva estrategia de bonificación de Starbucks captó la atención de propios y extraños, luego de que la cadena de cafeterías anunció un programa de incentivos que podría otorgar hasta $1,200 dólares adicionales al año solo para algunos de sus trabajadores. Aquí te explicamos quiénes podrían aspirar a este beneficio.

Por medio de un comunicado, Starbucks anunció el programa “Back to Starbucks” (De vuelta a Starbucks) con un bono dirigido a empleados por hora, desde baristas hasta supervisores de turno.

“La compañía espera que este programa fortalezca aún más la alineación entre los incentivos y las métricas que impulsan las mejoras en el rendimiento y las operaciones de las cafeterías, así como en la experiencia del cliente, lo que debería compensar los costos relacionados con el programa de incentivos”, señala la compañía.

Para recibir el nuevo beneficio, cada tienda deberá cumplir o superar ciertos objetivos relacionados con servicio al cliente y desempeño general. Esto significa que el ingreso extra dependerá tanto del esfuerzo individual como del trabajo en equipo dentro de cada sucursal.

La empresa detalló que los trabajadores podrían ganar hasta $300 dólares por trimestre, lo que sumaría el total anual de $1,200 dólares.

Este programa comenzará en julio, mientras que los primeros pagos están previstos para el otoño, en lo que forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la experiencia en tienda.

Desde la llegada de Brian Niccol como director ejecutivo, la compañía ha buscado recuperar el vínculo con sus clientes. “Back to Starbucks” buscaría hacer más cálida la atención, acelerar los tiempos de entrega y mejorar el ambiente en las cafeterías.

“A medida que la transformación ‘Back to Starbucks’ continúa generando resultados y una mejor experiencia del cliente en las cafeterías, el nuevo programa de incentivos reconoce a los socios por el progreso que hacen posible“, explica la compañía.

De acuerdo con la empresa, las ventas globales en tiendas abiertas aumentaron 4% en el último trimestre, lo que también llevó a la compañía a proyectar un panorama más optimista para 2026.

Además, Starbucks implementará otros beneficios que impactarán directamente en los ingresos de sus trabajadores. A partir de agosto, los empleados comenzarán a recibir pagos semanales en lugar de quincenales, lo que les dará mayor flexibilidad financiera. También se ampliarán las opciones de propinas, permitiendo a los clientes dejar gratificaciones con tarjeta de crédito o débito al ordenar desde la app o en caja.

Según la empresa, estas modificaciones podrían aumentar los ingresos de los trabajadores entre un 5% y un 8% en promedio. Actualmente, los baristas perciben alrededor de $30 dólares por hora si se consideran salarios y beneficios combinados.

Lamentablemente, el programa no se aplicará de forma uniforme en todas las tiendas. Aquellas sucursales sindicalizadas bajo Starbucks Workers United deberán negociar por separado tanto los bonos como los cambios en propinas. La empresa reconoció que las conversaciones contractuales con este grupo permanecen estancadas.

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