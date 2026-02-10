Starbucks se reinventa incorporando elementos de cocina internacional en su oferta

Este lunes, la cadena de cafeterías más grande de Estados Unidos, Starbucks anunció la incorporación de nuevos elementos a su menú con el propósito de mejorar sus propuestas y atraer a más clientes.

De acuerdo con la compañía con sede principal en Seattle, Washington el nuevo artículo en su menú nace de la iniciativa denominada “De vuelta a Starbucks”, y está inspirado en la cocina internacional.

Según el director ejecutivo Brian Niccol, el objetivo de este cambio es recuperarse de las consecutivas caídas de sus ventas. “Los clientes me dijeron que nuestro menú necesitaba ser más relevante y eso es lo que estamos intentando”, dijo Niccol.

En el nuevo menú de Starbucks se podrá disfrutar de seis productos de panadería en los que resalta la tarta y el croissant, además de dos bebidas de matcha con sabor a fruta, las cuales serán parte de sus ofertas durante el Día de San Valentín.

La cadena también detalló la lista de otros elementos que se podrán disfrutar durante esta temporada:

Bocado de chocolate de Dubái

Remolino de croissant de galleta

Blondie de bayas

Pan de matcha y fresa

Flor de cítricos de yuzu

Pan de chocolate y pistacho

1971 Roast, un nuevo café tostado oscuro

Matcha helado de doble baya

Pan de plátano helado con matcha

El pasado 28 de enero, la cadena de cafeterías informó que sus ventas habían aumentado un 4% al cierre del último trimestre. “Me quedó muy claro que para darle un giro a este negocio y construir una plataforma para el crecimiento a largo plazo, teníamos que cambiar la forma en que funcionaba nuestro negocio y los fundamentos de cómo trabajábamos”, dijo el CEO.

Es por esa razón que Niccol destacó que parte de su plan para este 2026 es una gran reestructuración que no solo incluye la renovación al programa de fidelización en tres niveles, sino un nuevo código de vestimenta para los empleados y detalles más personalizados en las notas escritas en los vasos de café.

Sigue leyendo: