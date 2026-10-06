Señalan que César Ramos influyó en bronca en la talacha por falta de colmillo

A la Comisión de Árbitros y a César Ramos les está lloviendo sobre mojado por este chistecito, pues al gremio arbitral y al silbante les han llovido fuertes críticas por autorizar su participación en el fútbol amateur, y ahora señalan al nazareno como factor en la tremenda campal en Zacatepec, Morelos.

Al silbante lo critican por medir igual el fútbol profesional que el de barrio, pero sobre todo le han multiplicado comentarios adversos porque su actuación en la cancha no justificó los más de 5 mil dólares que cobró por pitar este encuentro.

SE ARMÓ LA BRONCA EN EL CLÁSICO DE LA TALACHA ???



Chivas Impulsora y América Buenavista llevaron su rivalidad al límite en el Estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, en un partido que tenía un millón de pesos en juego. El duelo era anunciado como “La Gran Revancha”,? pic.twitter.com/dHISyvhZ7Q — AS México (@ASMexico) October 4, 2026

El silbante tres veces mundialista se vio atrapado en plenos trancazos dentro del Estadio Agustín “Coruco” Díaz. La violencia al terminar el encuentro puso a temblar a todos y dejó en claro que la integridad física de los participantes corrió peligro por este permiso de la Comisión.

Diego Franco, jugador de Chivas Impulsora, platicó con el diario RÉCORD y explicó que a Ramos le faltó colmillo para el balompié de barrio. Aseguró que el arbitraje riguroso terminó por calentar los ánimos en un partido con un millón de pesos de por medio.

Al respecto, el futbolista textualmente confesó: “El tema de la talacha no se lleva como en el profesional. Sabemos que el árbitro es un poquito más rigorista, el árbitro al que lo aprietan un poquito de muchos sentidos. Y yo creo que fue como no un detonante, pero sí como algo especial”.

Así salió el mundialista César Ramos en Zacatepec tras pitar final de La TALACHA



No se vale comprometer así al mejor árbitro de México.



Un riesgo innecesario pic.twitter.com/pwq1uf18d1 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 4, 2026

Sobre el momento exacto en que se armaron los golpes, Franco detalló: “Fue una jugada, una barrida de un jugador de nosotros y César marcó falta, fue roja directa y de ahí en lo que salía nuestro jugador, pues hubo empujones de parte de otros jugadores del otro equipo”.

El jugador reconoció el descontrol y agregó: “Es fútbol y se sabe que de repente se calientan un poco los ánimos. Si te soy muy sincero, había mucho descontrol en muchas partes”. Por fortuna, la situación no pasó a mayores desgracias para el silbante de la Liga MX.

#DesdeElVestidor | ¿Por qué dejaron que César Ramos pitara en la talacha?



"Afortunadamente, el árbitro mundialista, César Arturo Ramos, salió ileso de la final de la talacha, pero en la FMF las cosas están candentes con Juan Manuel Herrero, director de la Comisión de Árbitros,? pic.twitter.com/eBmpyf6u4F — MedioTiempo (@mediotiempo) October 6, 2026

Finalmente, mandó un mensaje de paz: “Erradicar el tema de la violencia siempre será muy importante y que no pase de ahí, de un juego que sucedió esto y que al final se quede en la cancha y que se disfrute siempre el fútbol. Que la talacha siga creciendo”.

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