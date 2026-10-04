César Ramos arriesga el gafete FIFA y el físico en una batalla campal de la talacha

El silbante con gafete internacional de la FIFA César Arturo Ramos estuvo en peligro de sufrir una agresión física durante un juego de la talacha que dirigió en el estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec en el estado de Morelos, un compromiso amateur que lamentablemente se le salió de las manos por completo y terminó derivando en una batalla campal.



Ramos Palazuelos recibió una polémica autorización por parte de la Comisión de Árbitros para actuar en este partido del sector amateur denominado en el argot mexicano como de la talacha, donde se enfrentaron dos equipos uniformados con las tradicionales camisetas de las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, un torneo de barrio de altísima tensión donde estuvo en juego una jugosa bolsa económica de un millón de pesos en efectivo.

?ALARMANTE?



Se le armó la campal a Cesar Ramos en el sector aficionado, se pone en riesgo por unos pesos. No le alcanza con lo que gana en @fifacom_es y en @fmf?

Es una muestra del desmother que trae @Arbitraje_MX dirigida por Herrero y Elizondo que todo permiten. Una pena que? pic.twitter.com/M8k4SKjsqC — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) October 4, 2026



Sin duda alguna se trató de una decisión ilógica y fuera de toda proporción por parte de los dirigentes del arbitraje mexicano y del propio e experimentado silbante mundialista debido a los enormes riesgos en que se vio involucrado, pues ante la desbordada pasión de disputarse semejante cantidad de dinero los futbolistas de los dos equipos contendientes no midieron la fuerza de sus entradas y metieron la pierna con una violencia desmedida.



Por esa alarmante razón y frente al calor de una competencia donde nadie quería perder, los protagonistas respetaron muy poco las decisiones y la autoridad del silbante sinaloense, quien al final de la contienda no tuvo más remedio que observar con impotencia cómo se trenzaban a golpes los futbolistas en una gresca generalizada que puso en grave riesgo su propia integridad física por los fuertes y agresivos reclamos que le hicieron.

Para q arriesgaron al mundialista César Ramos. Así acabó el Clásico de la Talacha en Zacatepec pic.twitter.com/upzbr3iouy — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 4, 2026



Es totalmente cierto que los organizadores de este certamen hicieron todos los trámites reglamentarios ante la Federación para contar con un juez de esta jerarquía en el terreno de juego, pero jamás tuvieron la delicadeza de colocar una mayor seguridad pública para evitar este tipo de sucesos lamentables que dejan muy mal parada la imagen pública del árbitro, así como de la Comisión de Árbitros de la Liga MX y del balompié nacional.



Inclusive diversas versiones extraoficiales surgidas desde el graderío aseguran que el silbante mundialista César Arturo Ramos fue increpado e insultado con adjetivos sumamente ofensivos como pesetero por parte de los integrantes y seguidores del equipo derrotado, una penosa situación que deja una enseñanza muy grande a los federativos de no hacer cosas malas que parezcan buenas y mucho menos experimentos peligrosos en canchas del llano.

SE ARMÓ LA BRONCA EN EL CLÁSICO DE LA TALACHA ???



Chivas Impulsora y América Buenavista llevaron su rivalidad al límite en el Estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, en un partido que tenía un millón de pesos en juego. El duelo era anunciado como “La Gran Revancha”,? pic.twitter.com/dHISyvhZ7Q — AS México (@ASMexico) October 4, 2026





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