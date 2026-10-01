César Ramos Palazuelos y la lista de silbantes de élite que terminaron pitando en la talacha

La cancha del Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec, Morelos, albergará un acontecimiento inédito este sábado a las 18:00 horas. El árbitro mundialista César Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el Clásico de la Talacha, el duelo más prestigioso del balompié amateur.

El silbante con gafete FIFA solicitó un permiso especial ante la Comisión de Árbitros para comandar a la cuarteta arbitral en este compromiso. Los organizadores del evento confirmaron de inmediato en sus plataformas digitales la presencia del experimentado colegiado para garantizar el orden en el terreno de juego.

? ¡DEL MUNDIAL? AL PARTIDO DEL MILLÓN DE PESOS!



César Ramos recibió permiso especial para pitar el Clásico de la Talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista. ??



No será cualquier cascarita: se jugará en el Coruco Díaz, habrá exjugadores profesionales y el ganador se? pic.twitter.com/ToMjArTc5p — POSTA Deportes (@POSTADeportes) October 2, 2026

La decisión de llevar un cuerpo de élite responde a la alta exigencia física y el ambiente ríspido que suele envolver a esta añeja rivalidad. El enfrentamiento de este fin de semana estará protagonizado por las escuadras de Chivas Impulsora y América Buenavista, quienes competirán por una bolsa de un millón de pesos.

Esta situación encendió el debate, pues aunque no es la primera ocasión que un silbante profesional participa en el sector amateur, sí resulta extraño que ocurra bajo la supervisión de la propia Comisión, una zona usualmente reservada para cartas que aspiran a subir al balompié de paga.

Casos similares al de César Ramos se han presentado con Luis Enrique Santander, quien en plena actividad de su carrera profesional fue captado por diversos medios de comunicación impartiendo justicia en encuentros del fútbol llanero y campos amateurs.

La histórica silbante Katia Itzel García también ha sido objeto de señalamientos y polémica dentro del gremio arbitral. La internacional de la Liga MX generó controversia en fechas recientes tras acudir a dirigir partidos de la talacha de forma externa.

? ¡Por un millón de pesos!



? El árbitro mundialista César Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el Clásico de la Talacha, uno de los partidos amateur más llamativos del país.#Futbol #CésarRamos #LigaMXhttps://t.co/7ouU5DkBhZ pic.twitter.com/FSGxBUTio8 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 1, 2026

En el pasado, el exárbitro internacional Roberto García Orozco abrió brecha en este rubro. Ya en el retiro del sector profesional, se convirtió en uno de los exnazarenos estelares contratados para regular las acciones en finales de torneos amateur de alta competencia.

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