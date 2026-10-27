Flávio Bolsonaro presuntamente huyó de Brasil para buscar refugio en EE.UU.

Luego de perder las elecciones presidenciales celebradas en Brasil el domingo y a pesar de tener una orden judicial restrictiva dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Bolsonaro, senador y excandidato presidencial, presuntamente huyó de su patria con destino a Estados Unidos donde buscará refugio.

El político en cuestión es investigado por presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales que involucran al abogado Willer Tomaz, así como por supuestos pagos irregulares del exdirector del Banco Master para financiar una película sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro.

La cadena de televisión CNN, cita a un funcionario estadounidense como fuente dando por hecho que Bolsonaro ya vuela con destino a Florida.

Dicha información también fue respaldada por una segunda persona cercana a la familia Bolsonaro quien señaló para el mismo medio informativo que el abogado de 45 años temía ser arrestado bajo acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, razón que lo obligó a tomar la determinación de abandonar Brasil.

Inicialmente, el gobierno argentino descartó que el político brasileño haya escapado utilizando algún aeropuerto o pista ubicada en su territorio.

CNN Brasil también hizo hincapié en que la Policía Federal de Brasil previamente ya había cancelado los pasaportes de Bolsonaro, esto en respuesta a su negativa de entregarlos.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el senador había descartado pretender huir, lo cual ahora es interpretado como una cortina de humo.

Cabe señalar que el caso de Jair Bolsonaro no es aislado, pues previamente su propio hermano Eduardo migró a Texas.

Otros personajes que también salieron de Brasil por temor a una persecución política son Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia brasileño, y Paulo Figueiredo, presentador de podcasts.

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