César Ramos debutará en el Mundial 2026 en el Irán vs. Nueva Zelanda

El árbitro mexicano César Ramos debutará el próximo lunes en su tercera Copa del Mundo en el controvertido duelo entre Irán vs. Nueva Zelanda que se jugará en Los Ángeles y donde los ojos de todo el mundo estarán fijos en los iraníes que amenazaron con retirarse de la justa por las amenazas de ataques de los Estados Unidos.

La FIFA dio a conocer los nombres de los silbantes designados para los próximos juegos y ahí apareció la designación de César Ramos en este duelo que acapara la atención debido a los problemas externos de los Estados Unidos con la nación iraní, que estuvo muy cerca de negarse a participar en esta fiesta del fútbol mundial.

Ramos aparecerá el 15 de junio en Los Angeles Stadium, en el duelo entre Irán y Nueva Zelanda; es un encuentro rodeado de polémica en el Mundial 2026, ya que existe la incertidumbre sobre lo que ocurrirá ese día.

Irán tuvo que concentrarse en Tijuana, México, porque Estados Unidos negó la entrada; para los juegos podrá ingresar, pero hay rumores posibles de marchas o protestas en su contra y la federación de este representante ha amenazado con irse de la justa, incluso en pleno partido.

Es así que ese encuentro es polémico, hay morbo sobre lo que sucederá ese día en Los Angeles Stadium y el árbitro mexicano César Ramos, será quien esté a cargo en ese momento, al ser el juez central designado por la FIFA.

El máximo organismo del fútbol dio a conocer más designaciones arbitrales, y Ramos, quien ya tiene experiencia en mundiales, estará a cargo del juego de Irán, por lo cual la FIFA decidió apostar por la experiencia y trayectoria de Ramos, que ha tenido un rendimiento bastante favorable en las justas mundialistas..

Ramos estará acompañado de dos compatriotas como asistentes: Alberto Morín y Marco Bisguerra como cuarto árbitro y árbitro asistente reserva, serán japoneses: Yusuke Araki y Jun Mihara, respectivamente.

Designaciones para los partidos

La FIFA adelantó algunas de las designaciones arbitrales para los próximos partidos, como el que llevará a cabo el silbante mexicano César Ramos entre Irán contra Nueva Zelanda.

España vs. Cabo Verde – Grupo H

15 de junio – Atlanta Stadium

Árbitro central: Adham Makhadmeh

Asistente 1: Mohammad Alkalaf

Asistente 2: Ahmad Alroalle

4to. oficial: Andrés Rojas

Reserve Assistant Referee: Alexander Guzmán

Bélgica vs. Egipto – Grupo G

15 de junio – Seattle Stadium

Árbitro central: Ramón Abatti

Asistente 1: Danilo Manis

Asistente 2: Rafael Alves

4to. oficial: Kevin Ortega

Reserve Assistant Referee: Michael Orue

Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H

15 de junio – Miami Stadium

Árbitro central: Maurizio Mariani

Asistente 1: Daniele Bindoni

Asistente 2: Alberto Tegoni

4to. oficial: Drew Fischer

Reserve Assistant Referee: Micheal Barwegen

Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G

15 de junio – Los Angeles Stadium

Árbitro central: César Ramos

Asistente 1: Alberto Morín

Asistente 2: Marco Bisguerra

4to. oficial: Yusuke Araki

Reserve Assistant Referee: Jun Mihara

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