César Ramos debutará en el Mundial 2026 en el Irán vs. Nueva Zelanda

César Ramos debutará en su tercer Mundial en su carrera el próximo lunes 15 de junio en Los Ángeles en el duelo Irán contra Nueva Zelanda

Querétaro, Querétaro, 1 de noviembre de 2024. César Ramos, árbitro central, durante el partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Bravos de FC Juárez, celebrado en el estadio La Corregidora. Foto: Imago7/ Víctor Pichardo

César Ramos debutará en el Mundial 2026 en el duelo entre Irán contra Nueva Zelanda. Crédito: Víctor Pichardo | Imago7

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Por  Edgardo Avelar

El árbitro mexicano César Ramos debutará el próximo lunes en su tercera Copa del Mundo en el controvertido duelo entre Irán vs. Nueva Zelanda que se jugará en Los Ángeles y donde los ojos de todo el mundo estarán fijos en los iraníes que amenazaron con retirarse de la justa por las amenazas de ataques de los Estados Unidos.

La FIFA dio a conocer los nombres de los silbantes designados para los próximos juegos y ahí apareció la designación de César Ramos en este duelo que acapara la atención debido a los problemas externos de los Estados Unidos con la nación iraní, que estuvo muy cerca de negarse a participar en esta fiesta del fútbol mundial.

Ramos aparecerá el 15 de junio en Los Angeles Stadium, en el duelo entre Irán y Nueva Zelanda; es un encuentro rodeado de polémica en el Mundial 2026, ya que existe la incertidumbre sobre lo que ocurrirá ese día. 

Irán tuvo que concentrarse en Tijuana, México, porque Estados Unidos negó la entrada; para los juegos podrá ingresar, pero hay rumores posibles de marchas o protestas en su contra y la federación de este representante ha amenazado con irse de la justa, incluso en pleno partido

Es así que ese encuentro es polémico, hay morbo sobre lo que sucederá ese día en Los Angeles Stadium y el árbitro mexicano César Ramos, será quien esté a cargo en ese momento, al ser el juez central designado por la FIFA. 

El máximo organismo del fútbol dio a conocer más designaciones arbitrales, y Ramos, quien ya tiene experiencia en mundiales, estará a cargo del juego de Irán, por lo cual la FIFA decidió apostar por la experiencia y trayectoria de Ramos, que ha tenido un rendimiento bastante favorable en las justas mundialistas.. 

Ramos estará acompañado de dos compatriotas como asistentes: Alberto Morín y Marco Bisguerra como cuarto árbitro y árbitro asistente reserva, serán japoneses: Yusuke Araki y Jun Mihara, respectivamente. 

Designaciones para los partidos

La FIFA adelantó algunas de las designaciones arbitrales para los próximos partidos, como el que llevará a cabo el silbante mexicano César Ramos entre Irán contra Nueva Zelanda.

España vs. Cabo Verde – Grupo H 

15 de junio – Atlanta Stadium 

Árbitro central: Adham Makhadmeh 

Asistente 1: Mohammad Alkalaf 

Asistente 2: Ahmad Alroalle 

4to. oficial: Andrés Rojas 

Reserve Assistant Referee: Alexander Guzmán 

Bélgica vs. Egipto – Grupo G 

15 de junio – Seattle Stadium 

Árbitro central: Ramón Abatti 

Asistente 1: Danilo Manis 

Asistente 2: Rafael Alves 

4to. oficial: Kevin Ortega 

Reserve Assistant Referee: Michael Orue 

Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H 

15 de junio – Miami Stadium 

Árbitro central: Maurizio Mariani 

Asistente 1: Daniele Bindoni 

Asistente 2: Alberto Tegoni 

4to. oficial: Drew Fischer 

Reserve Assistant Referee: Micheal Barwegen 

Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G 

15 de junio – Los Angeles Stadium 

Árbitro central: César Ramos 

Asistente 1: Alberto Morín 

Asistente 2: Marco Bisguerra 

4to. oficial: Yusuke Araki 

Reserve Assistant Referee: Jun Mihara 

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