Katia Itzel García debutará en el Túnez-Países Bajos y César Ramos en su 9.º juego mundialista en el Brasil-Escocia

Los silbantes mexicanos Katia Itzel García y César Ramos tendrán actividad en la tercera jornada del Mundial 2026 al ser programados para dirigir los partidos Túnez vs. Países Bajos, en lo que será el debut mundialista de la árbitro mexicana y el silbante azteca fue programado en el Brasil vs. Escocia.

La aparición de la juez mexicana representa un voto de confianza a la trayectoria de una silbante que fue muy cuestionada por su designación mundialista, al considerar en el entorno de la Liga MX que había otros silbantes con mayores méritos que García, pero al final fue programada por la Comisión de Árbitros de la FIFA.

¡Katia Itzel García, la primera mujer mexicana en ser central en un partido de Mundial varonil! ???



Katia será apenas la tercera mujer en arbitrar un partido de un Mundial masculino después de Stéphanie Frappart y Tori Penso.



La silbante fue asignada para el Túnez vs Países? pic.twitter.com/Sv5qKdfy9N — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 22, 2026

Katia Itzel tuvo muy poca participación a nivel local, pero sus méritos se generaron a nivel internacional como el Premundial Sub-17 de Concacaf, la She Believes Cup, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

También tomó relevancia en la Copa Oro 2025, donde hizo historia como la primera mujer en actuar en un partido varonil en la competencia estelar de la Concacaf en el ámbito de selecciones nacionales. Su participación en esta justa la catapultó a la justa mundialista.

Su designación como árbitra central para la Copa del Mundo 2026, después de que su participación se había limitado a ser cuarta oficial de dos encuentros anteriores y ahora verá acción en el duelo entre tunecinos contra neerlandeses.

César Ramos hará historia

César Ramos fue designado para el duelo entre Escocia vs. Brasil, que lo convertirá automáticamente en el silbante mexicano con más actuaciones mundialistas en la historia en el segundo encuentro en que participe en el actual Mundial 2026, después de haberse hecho cargo en el Irán vs. Nueva Zelanda.

Para este histórico partido, Ramos Palazuelos estará acompañado de los abanderados mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra, además de contar con los noruegos Espen Eskas como cuarto árbitro y Jan Erik Engan como reserva.

En esta tercera experiencia mundialista, César Ramos superará el récord establecido por su connacional Armando Archundia, quien en dos copas del mundo sumó ocho juegos dirigidos como juez central, marca que ya consiguió el de Sinaloa.

Archundia logró este registro al pitar cinco juegos en el Mundial de Alemania 2006 (siendo la máxima cantidad que ha pitado un mexicano en una edición) y sumó otros tres duelos en el de Sudáfrica 2010, para así llegar a ocho.

César Ramos recibió su novena designación en Copas del Mundo, convirtiéndose de manera oficial en el árbitro mexicano con la mayor cantidad de partidos dirigidos en la historia. https://t.co/V8tEP757X5 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 22, 2026

Mientras que César Ramos actuará en su noveno encuentro mundialista, después de que en Rusia 2018 tuvo a cargo tres encuentros y en Qatar 2022 en cuatro partidos, con lo cual, después de que sume los dos encuentros en que fue designado, ya sumará en los nueve encuentros.

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