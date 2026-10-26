Abogada de Los Ángeles habría muerto envenenada con fentanilo por hijo adoptivo

Una abogada de Los Ángeles habría fallecido envenenada con una dosis letal de fentanilo por su hijo adoptivo, informaron las autoridades del condado de San Diego.

Nadine Jett, abogada del condado de Los Ángeles que estaba bajo tratamiento contra el cáncer, habría muerto tras meses de lo que los fiscales describieron como un engaño calculado por parte de un hombre al que la mujer había acogido como parte de su familia.

Cedric Von Ferdinand, de 34 años, habría suministrado fentanilo a Jett, y después de su fallecimiento, enterró el cuerpo en su propiedad y robó cientos de miles de dólares en un plan para apoderarse del patrimonio de la abogada de Los Ángeles.

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“Este es un caso de codicia mortal“, declaró la fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, durante una conferencia de prensa, en la que se detalló la investigación sobre la desaparición de Jett y los presuntos delitos financieros posteriores.

Lo que comenzó como una investigación por persona desaparecida, dio un giro tras descubrirse restos humanos enterrados cerca de la casa de Jett, transacciones inmobiliarias sospechosas y un certificado de matrimonio supuestamente obtenido meses después de su fallecimiento.

Cuando desapareció, Jett tenía 64 años. En agosto de 2023, la abogada de Los Ángeles fue diagnosticada con cáncer, por lo que comenzó un tratamiento de quimioterapia.

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Von Ferdinand se ofreció a mudarse a casa de Jett en Valley Center, una comunidad no incorporada en el norte del condado de San Diego, para ayudar a cuidarla en su tratamiento médico.

De acuerdo con la fiscal del condado de San Diego, mientras Jett recibía tratamiento, Von Ferdinand le decía a familiares y amigos que el estado de su madre adoptiva estaba empeorando y que el deseo de ella era ser incinerada sin un funeral.

La mujer fue vista por última vez el 14 de enero de 2024, cuando acudió a una cita de su tratamiento de quimioterapia.

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Tres días después, Von Ferdinand supuestamente se puso en contacto con la cuidadora de Jett y le dijo que su madre adoptiva había fallecido. Posteriormente, canceló los servicios de cuidado y las citas médicas programadas.

Según los fiscales, el hombre les dijo a otros miembros de la familia que Jett había viajado a México, donde murió.

Sin embargo, los otros hijos adoptivos de Jett comenzaron a sospechar cuando Von Ferdinand no pudo presentar un certificado de defunción de su madre.

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En junio de 2024, los otros familiares de Jett denunciaron su desaparición y alertaron a las autoridades sobre transacciones inmobiliarias sospechosas de sus propiedades.

Con la investigación en curso, los detectives del Departamento del Sheriff del condado de San Diego acudieron a la propiedad de Jett en Oak Creek Road, en Valley Center, de 20 acres.

Al registrar el terreno, descubrieron sus restos parcialmente momificados, envueltos en una sábana y enterrados en un hoyo de casi seis pies (2 metros) de profundidad, a unas 30 yardas de distancia de su casa.

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Según Los Angeles Times, los detectives descubrieron que se le había pagado a una persona para que cavara un hoyo en la propiedad, aproximadamente en la época en que desapareció la abogada.

Después de los exámenes forenses y pruebas toxicológicas, se determinó que la mujer de 64 años había fallecido por intoxicación aguda con fentanilo.

Stephen informó que las pruebas detectaron acetilfentanilo, una sustancia asociada con el fentanilo fabricado ilícitamente, y no un medicamento de grado farmacéutico.

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El médico forense del condado de San Diego clasificó el fallecimiento de Jett como homicidio, y que habría muerto entre el 14 y el 17 de enero de 2024.

Cuando se investigaban las finanzas de Jett, se encontró lo que los fiscales describieron como un extenso plan que involucraba robo de identidad, transferencias fraudulentas de propiedades y documentos falsificados.

Presuntamente, Von Ferdinand transfirió las tres propiedades de Jett a su nombre y utilizó alrededor de $500,000 dólares de fondos robados para adquirir un condominio en Gardena, al sur de Los Ángeles.

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Las autoridades también alegan que el hijo adoptivo vendió una de las propiedades en el condado de Los Ángeles, operación por la que recibió $200,000 dólares.

En agosto de 2026, durante un registro en la vivienda de Von Ferdinand en Gardena, los detectives recuperaron una licencia de matrimonio que supuestamente demostraba que él y Jett se habían casado en mayo de 2024, meses después de que, según los fiscales, la abogada habría fallecido envenenada.

La fiscalía alega que una mujer, identificada como Kimberly Pifer, se hizo pasar por Jett para obtener el documento de matrimonio fraudulento.

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Pifer enfrenta cargos relacionados con el presunto fraude, pero hasta el momento no ha sido acusada de asesinato.

Von Ferdinand fue arrestado el 20 de octubre de 2026, más de dos años después de la desaparición de Jett. El hombre fue acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte de su madre adoptiva.

Los cargos incluyen alegaciones de circunstancias agravantes por lucro cesante y administración de veneno, junto con numerosos cargos relacionados con robo, falsificación y documentos fraudulentos.

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La abogada de Von Ferdinand, Ashley Mangold, negó las acusaciones en nombre de su cliente, afirmando que él mantiene su no culpabilidad y su amor por Jett.

Von Ferdinand permanece bajo custodia, sin derecho a fianza, y la audiencia para que comparezca ante un juez está programada para el 5 de noviembre de 2026.

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