Intoxicación por fentanilo: las señales de alarma y qué hacer para salvar una vida

Una persona que no despierta o respira lentamente necesita ayuda inmediata. Llamar al 911 y administrar naloxona, si está disponible, puede marcar la diferencia.

Parece dormida, pero no responde cuando le hablan. Su respiración es lenta, irregular o apenas perceptible. Puede emitir un sonido parecido a un ronquido. Estas señales pueden indicar una sobredosis de opioides y requieren actuar de inmediato, aunque nadie sepa qué sustancia consumió.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan tratar la situación como una posible sobredosis cuando existen dudas. No hay que esperar a identificar el fentanilo para pedir ayuda.

La información cobra relevancia tras el caso de una abogada de Los Ángeles cuya muerte se atribuyó a intoxicación aguda por fentanilo. Según la cobertura de La Opinión, la fiscalía acusa a su hijo adoptivo de haberle suministrado la sustancia; la defensa niega las acusaciones. Los detalles de esa investigación no permiten establecer una regla general sobre cómo ocurren estas intoxicaciones.

Cuáles son las señales de una intoxicación por fentanilo

El fentanilo es un opioide que puede reducir peligrosamente la respiración o detenerla. La falta de oxígeno puede provocar daño cerebral y muerte.

Los CDC identifican estas señales de sobredosis de opioides:

Pérdida de conocimiento o imposibilidad de despertar a la persona.

Respiración lenta, superficial, ausente o con dificultad.

Sonidos de ahogo, gorgoteos o ronquidos en alguien que no responde.

Cambios de color en la piel, especialmente en labios y uñas.

Pupilas muy pequeñas, como puntos.

No es necesario que aparezcan todas. La falta de respuesta y una respiración anormal bastan para solicitar asistencia urgente. CDC

Qué hacer: llamar al 911, usar naloxona y asistir la respiración

Si sospechas una sobredosis, comprueba que sea seguro acercarte y actúa:

Llama al 911 de inmediato y administra naloxona si la tienes. Si hay otra persona contigo, una puede llamar mientras la otra administra el medicamento. Pon el teléfono en altavoz y explica si la persona responde y cómo respira. Sigue las instrucciones del dispositivo de naloxona. Si continúa sin responder después de dos o tres minutos, puede necesitar otra dosis, según las indicaciones del producto. Si no respira normalmente, sigue las instrucciones del operador del 911 para realizar reanimación. Si tienes capacitación, aplica respiraciones de rescate o RCP según corresponda. Si respira normalmente pero permanece inconsciente, colócala de lado para reducir el riesgo de atragantamiento. Quédate hasta que llegue la asistencia. Informa a los paramédicos cuántas dosis administraste y a qué hora.

La naloxona tiene un efecto temporal. Que la persona despierte no significa que la emergencia haya terminado ni elimina la necesidad de evaluación médica.

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Qué es la naloxona y por qué conviene conocerla

La naloxona —comercializada, entre otras marcas, como Narcan— puede revertir una sobredosis por opioides, incluido el fentanilo. Existen presentaciones nasales que pueden administrar personas sin formación médica y opciones de venta sin receta en Estados Unidos.

No revierte los efectos de todas las sustancias. Si hay otros sedantes involucrados, la persona puede seguir necesitando asistencia respiratoria y tratamiento. Aun así, debe administrarse ante una sospecha de sobredosis por opioides. Los CDC señalan que no dañará a alguien si finalmente la emergencia no fue causada por un opioide.

¿Es posible consumir fentanilo sin saberlo?

Sí. Los CDC distinguen el fentanilo farmacéutico, utilizado bajo indicación médica para determinados procedimientos y dolores intensos, del fabricado ilegalmente, vinculado con la mayor parte de los daños y sobredosis asociados a esta sustancia.

El fentanilo ilícito puede estar mezclado con otras drogas o incorporado en pastillas falsificadas que imitan medicamentos. No es posible confirmar su presencia por el aspecto, el olor o el sabor. Por eso, una pastilla obtenida fuera de una farmacia autorizada no ofrece las mismas garantías que un medicamento dispensado con los controles correspondientes.

Ante una persona que no despierta y respira de manera anormal, la prioridad es pedir ayuda y sostener la respiración. Determinar qué ocurrió corresponde después al equipo médico.

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