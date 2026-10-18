Opioide más letal que el fentanilo es detectado en Los Ángeles

Tras confirmarse en Los Ángeles la primera muerte relacionada con la droga, las autoridades de salud pública advirtieron sobre un opioide más letal que el fentanilo.

El fallecimiento ocurrió en febrero de 2026, informó el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El médico forense del condado identificó recientemente la ciclorfina como la causa de la muerte.

Según un comunicado de las autoridades sanitarias, la ciclorfina —o clorfina de N-propionitrilo— es más letal que el fentanilo.

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“La ciclorfina es un opioide, como el fentanilo y la heroína, pero más potente que el fentanilo, capaz de causar depresión respiratoria y la muerte“, dijeron las autoridades.

Salud Pública advirtió que, aunque los opioides alivian el dolor y pueden producir euforia, también pueden ralentizar la respiración y provocar la muerte.

“El riesgo de muerte aumenta cuando los opioides, como la ciclorfina, se consumen junto con otras drogas, como alcohol, sedantes, analgésicos, drogas ilícitas o medicamentos recetados”, explicó el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

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No obstante, la ciclorfina supone un riesgo grave: por su alta potencia, una cantidad mínima puede provocar la muerte. Además, no es detectable con tiras reactivas para fentanilo y puede circular en el mercado ilícito de drogas sin que las personas lo adviertan.

Las autoridades indicaron que la ciclorfina apareció en el mercado ilícito de drogas de Estados Unidos en 2024 y se ha detectado en 19 estados.

“Se ha encontrado en polvo, en pastillas falsificadas (como imitación de medicamentos con receta), cristales y líquidos”, dijeron los funcionarios.

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En 2026, la ciclorfina fue incorporada por la DEA a la Lista I. Esta clasificación hace ilegal poseerla o venderla. La FDA no la ha aprobado para ningún uso médico.

Las autoridades de salud pública del condado de Los Ángeles señalaron que una persona falleció en el norte de California en abril de 2026, con la ciclorfina como causa de muerte.

Los funcionarios indicaron que la ciclorfina es más frecuente en el tráfico ilícito de drogas fuera del condado de Los Ángeles, pero siguen de cerca los cambios en su presencia en el mercado ilícito local de narcóticos.

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Por el riesgo de contaminación con ciclorfina, las autoridades aconsejaron abstenerse de consumir sustancias ilícitas.

Las autoridades de salud pública pidieron a las personas que recurren a los opioides que tengan naloxona a mano. El medicamento puede revertir sobredosis causadas por estas sustancias, incluida la ciclorfina.

Para salvar vidas, la naloxona puede administrarse por vía nasal o mediante inyección intramuscular. Los dos métodos son igual de efectivos. El aerosol nasal está disponible en centros de salud comunitarios y públicos, farmacias y con su médico.

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Se pidió no mezclar opioides con otras drogas, incluidos el alcohol, los sedantes y los somníferos, porque esto eleva el riesgo de sobredosis.

Si se produce una emergencia, llame al 911 y administre naloxona sin demora. Es posible que se necesiten varias dosis.

Es posible analizar muestras de opioides para detectar ciclorfina en aproximadamente 15 a 20 minutos. El servicio es gratuito. Consulte este enlace para obtener más información.

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