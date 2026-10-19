La nueva oleada de drogas sintéticas caseras que se propaga por EE.UU. y agrava la crisis del fentanilo

Advertencia: Esta historia contiene descripciones de consumo de drogas desde el principio y hace referencia al suicidio.

Unos pocos granos de fentanilo reposan sobre un papel de aluminio a medida que Mike sostiene una pajita entre los labios, que cierne sobre estos y los calienta con un encendedor debajo. El veterano del ejército de 48 años está agachado en un callejón del barrio de Linden en Columbus, Ohio, Estados Unidos.

“Esta droga prácticamente te hará hacer cualquier cosa, por desgracia”, comenta.

La dosis que se está fumando costó tres o cuatro dólares.

“Si inhalas demasiado, no hay vuelta atrás. Es como un disparo. No puedes hacer retroceder la bala”, dice.

Quema el papel de aluminio e inhala. Mientras el opioide hace efecto, se aferra a la cerca que tiene detrás. Se tambalea mientras un gemido bajo brota de lo más profundo de su garganta; podría estar tarareando una melodía.

Hemos pasado unos días con Mike; nos ha guiado por los callejones del barrio. Todo el mundo parece conocerlo y le tienen mucho cariño. Trabaja en una casa de empeños y una gasolinera locales, y así es como financia su adicción a los opioides, que padece desde hace 20 años.

Los opioides sintéticos son más potentes y abundantes, y han transformado el panorama de las drogas.

El fentanilo, que es completamente sintético, es entre 50 y 100 veces más potente que la heroína, que se obtiene de la amapola. Actualmente, suele mezclarse con tranquilizantes también sintéticos, lo que dificulta la reanimación de las víctimas de sobredosis.

Se trata de una amenaza casera, ya que se pueden fabricar cocteles de estas sustancias en sótanos y bañeras de Estados Unidos.

Darren Conway/BBC: “Esta droga te hará hacer prácticamente cualquier cosa, por desgracia”, dice Mike mientras enciende unos granos de fentanilo.

Darren Conway/BBC: Mike, un antiguo veterano del ejército, nos sirve de guía por los callejones del barrio.

Llevamos naloxona (nombre comercial Narcan) en nuestros bolsillos, por si algún miembro de nuestro equipo entra en contacto con fentanilo o si alguien a nuestro alrededor sufre una sobredosis. Es un aerosol nasal que revierte de inmediato las sobredosis de opioides y su uso generalizado ha transformado el número de sobredosis mortales en Estados Unidos.

En su punto máximo en 2022, 110.000 estadounidenses morían por sobredosis, principalmente de opioides. Desde entonces, la cifra ha ido disminuyendo, hasta llegar a unos 70.000 el año pasado. Pero eso no significa que la crisis de los opioides haya terminado.

Es probable que el medicamento que llevo en el bolsillo, que ha salvado la vida de decenas de miles de drogadictos, no hubiera funcionado en Mike. Porque él no solo fumaba fentanilo.

Las pupilas de sus ojos azul lechoso se contraen hasta convertirse en pequeños puntos. “Los opioides hacen que las pupilas se contraigan, pero no tanto”, dice con un sonsonete. Incluso al fentanilo, que ya de por sí es peligroso, se le añaden otras sustancias sintéticas.

Cuando le preguntamos con qué cree que han adulterado sus drogas, responde: “Con xilacina y con esa que no podemos pronunciar”.

Se refiere a la medetomidina. Al igual que la xialzina, también se la conoce como tranq, y ambas son tranquilizantes sintéticos para animales. “Tranquilizantes para animales grandes”, como me dijo un experto en rehabilitación.

Ayudan a prolongar el efecto del fentanilo, pero son sedantes que ralentizan la respiración y, lo que es importante, la naloxona no los contrarresta. La xilazina también provoca úlceras cutáneas necróticas, heridas tan profundas que pueden llegar hasta el hueso y son difíciles de tratar.

Grupo de rehabilitación que ofrece esperanza

En la iglesia de Glenwood, al otro lado de la ciudad, los miembros de Hope Dealer Community (Comunidad de Proveedores de Esperanza), un grupo de rehabilitación, se reúnen semanalmente. Para muchos, sus luchas se reflejan en sus rostros marcados por el dolor, y sus ojos son de quienes han sobrevivido a un gran trauma.

Suben al escenario situado en la parte delantera de la iglesia y comparten sus historias con una honestidad brutal y valiente.

Un hombre relata la historia de su sobredosis en julio de 2022. Dos paramédicos lo atendieron, intentando salvarle la vida. Le administraron naloxona por vía intravenosa en ambos brazos. Le aplicaron el antídoto contra los opioides tres veces, sin éxito. “Ya está, lo dejo aquí”, dijo uno de los paramédicos. Pero el otro insistió en intentarlo una vez más, y fue eso lo que le salvó la vida.

Mientras la multitud la anima a gritos, Tonya sube al atril. Relata cómo su sobrino murió de una sobredosis mientras ella misma sufría una sobredosis simultánea de crack, un estimulante adulterado con fentanilo, un opioide sintético.

“No es suerte. Se supone que debo estar aquí”, recalca con lágrimas en los ojos. El público grita en señal de aprobación.

Darren Conway/BBC: Los miembros de Hope Dealer Community, un grupo de rehabilitación, se reúnen semanalmente en la iglesia Glenwood.

Darren Conway/BBC: Una de las personas reunidas en la iglesia, Tonya, relata cómo su sobrino murió de una sobredosis mientras ella sufría una sobredosis al mismo tiempo.

Tanto en Columbus como, después, en Chicago, oímos hablar de consumidores de crack que morían por sobredosis después de que sus drogas contuvieran fentanilo. En la calle, se le llama “dosis caliente”.

“En los últimos 12 meses en el condado de Franklin (en Columbus), el 78% de las sobredosis mortales se deben a estimulantes”, explica Scott Sanders, de 65 años, que dirige a los Proveedores de Esperanza.

Scott lleva casi diez años sobrio, es un hombre corpulento de unos 60 años con una energía arrolladora. Cuando pide a los presentes que levanten la mano si alguien ha sufrido una sobredosis, la mayoría lo hace.

“La crisis simplemente ha cambiado”, me cuenta Scott después. “La tragedia es que los consumidores de estimulantes que compran crack creen que eso es lo que están consumiendo, pero no es así. Están consumiendo crack mezclado con fentanilo u otros cocteles de opioides y sufriendo una sobredosis sin darse cuenta”.

Darren Conway/BBC: Scott Sanders, de 65 años, lleva casi 10 años sobrio y dirige Hope Dealers (Proveedores de Esperanza).

Añade que las muertes por sobredosis entre hombres negros en Ohio están aumentando.

Su organización colabora con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en un programa de muestreo de drogas. Los participantes traen sus agujas o pipas para que se les tomen muestras, las cuales se envían al laboratorio de los CDC en Carolina del Norte.

Así fue como supimos que los instintos de Mike eran correctos; probablemente no solo estaba fumando fentanilo. Uno de los kits de análisis de drogas que trajo dio positivo por medetomidina.

“El suministro de drogas en 2026 es el siguiente: creemos que compramos crack, pero no es así; compramos varias sustancias diferentes”, afirma Scott. “Hoy en día, la droga está mezclada, no solo adulterada, sino mezclada con otras drogas como fentanilo o metanfetamina, y luego con otros adulterantes químicos fabricados en sótanos”.

Y fueron las drogas sintéticas fabricadas en sótanos las que provocaron un aumento drástico de las muertes por sobredosis en el estado vecino de Illinois.

Conocí a un traficante en Chicago que trabaja para los carteles mexicanos vendiendo fentanilo. Solo aceptó hablar con nosotros si nos comprometíamos a ocultar su identidad.

Al ser cuestionado sobre su papel en las 50.000 muertes anuales causadas por la crisis de los opioides, afirma que sabe que está mal. Pero cuando se le pregunta por qué continúa haciéndolo, responde que el fin justifica los medios.

Me dijo que, a pesar de los últimos esfuerzos del gobierno estadounidense por contener a los carteles declarándolos grupos terroristas y calificando al fentanilo como un arma de destrucción masiva, su cadena de suministro sigue siendo tan sólida como siempre.

Cuando le pregunto si la persecución de embarcaciones con presuntos traficantes por parte de la administración Trump ha tenido algún efecto, responde que su producto sigue llegando desde México.

“Si no pasa por encima del muro, pasa por debajo. Si no atraviesa la frontera, entra por la frontera de arriba (del norte). Este juego se trata de adaptabilidad.”

Y cuando le pregunté qué había cambiado en su negocio, su respuesta fue clara.

“Las (drogas) sintéticas. Todavía no hemos visto… de lo que son capaces las sintéticas. No es ni la punta del iceberg”, afirma.

Un método novedoso

La cárcel más grande de Chicago, y una de las más grandes de Estados Unidos, es la del condado de Cook. Las drogas tradicionales solían introducirse en la cárcel ocultas en cavidades corporales, por lo que la cárcel contaba con los mismos escáneres que se encuentran en los aeropuertos para evitar que esto suceda.

“En 2023, de repente vimos un aumento drástico en las muertes por sobredosis, pero paralelamente, vimos papeles por todas partes, alrededor de las personas que habían fallecido o a las que habíamos reanimado”, explica el sheriff Tom Dart, quien dirige la cárcel. “Veíamos papeles quemados y todo esto era completamente nuevo”.

El centro, que registra un promedio de una o dos muertes por sobredosis al año, perdió ese año a ocho reclusos a causa de convulsiones fatales.

Las grabaciones de seguridad muestran a los presos convulsionando y desplomándose. También los muestran prendiendo fuego a papeles en microondas en las cocinas del pabellón de celdas.

Como bien dijo Dart, se trataba de un método novedoso. Las drogas se enviaban por correo a la cárcel remojadas en páginas de libros y cartas.

“Se trataba de cannabinoides y una variedad de otras sustancias impregnadas que posteriormente encendían e inhalaban para drogarse”, explicó el sheriff.

Los cannabinoides, también conocidos como K2, son una versión totalmente sintética de un extracto de la planta de cannabis. Son extremadamente peligrosos y fueron los responsables de las convulsiones fatales.

Darren Conway/BBC: En la cárcel más grande de Chicago, las drogas estaban impregnadas en las páginas de los libros y en las cartas.

En agosto, acompañé a los guardias penitenciarios de Dart mientras se preparaban para una redada al amanecer en el bloque D de máxima seguridad de la cárcel. Alrededor de una veintena de agentes caminaban con cuidado y hablaban en voz baja mientras se reunían frente a la puerta del bloque. “Que no los oigan. Silencio, silencio”, ordenó uno de los agentes que dirigía la búsqueda.

Mientras los agentes entran apresuradamente, percibo olor a papel quemado en el aire y oigo el sonido de las cisternas de los inodoros, presumiblemente mientras se deshacen rápidamente del contrabando.

A medida que avanza la búsqueda, la atención se centra en cualquier documento que se encuentre en las celdas: los libros y las cartas que pertenezcan a los reclusos.

Los detenidos son escoltados a una zona de espera mientras se revisan las celdas. Los oficiales examinan cada trozo de papel en las habitaciones. Hay marcas de quemaduras en las rejillas de ventilación de muchas celdas, donde los reclusos colocan cerillas ardientes para prender fuego al papel empapado de drogas.

Ahora, cada envío postal que ingresa a la cárcel es escaneado para detectar humedad. Entre una cuarta parte y una quinta parte de todos los paquetes y cartas dan positivo en la prueba y son rechazados.

Darren Conway/BBC: Entre una cuarta parte y una quinta parte de todos los paquetes y cartas que ingresan a la cárcel dan positivo por humedad.

Fuera de los muros de la cárcel, no es difícil percibir los efectos de la ola de drogas sintéticas en las calles de Chicago. En el oeste de la ciudad, día y noche, hombres y mujeres se encorvan, tambaleándose, como lo hizo Mike, mientras el fentanilo y otras drogas sintéticas los invaden.

En el exclusivo barrio de Oak Park, la estación de metro local cuenta con una máquina expendedora que dispensa naloxona gratuita. Cerca de allí, un hombre de aspecto demacrado en silla de ruedas presenta profundas heridas en las piernas, probablemente causadas por el consumo de xilacina. Karen Bell, de 40 años, lo está atendiendo.

Karen trabaja como asistente de rehabilitación en el grupo Liv4Lali. Exconsumidora de heroína, lleva 17 años libre de drogas duras.

Ella irradia bondad, y cuando le pregunto sobre las drogas que se consumen actualmente, dice: “Se están mezclando muchas cosas ahora mismo. Y está afectando a nuestros cuerpos, ya sean las heridas, los síntomas de abstinencia, y a veces las heridas pueden llegar a ser tan graves que transforman las vidas”.

Su organización, al igual que Hope Dealers en Columbus, distribuye tiras reactivas que permiten detectar la presencia de fentanilo, medetomidina, xilacina y otros adulterantes en las drogas.

Según Karen, las drogas ahora son “mucho más peligrosas”.

“Porque antes, en mi época, dejé de consumir heroína hace 17 años, ¿sabes? Aquello seguía siendo heroína. Cuando la comprabas, sabías que era heroína. Pero ahora, cuando compras una bolsa, no sabes realmente qué es”, me dice.

Darren Conway/BBC: Karen, una trabajadora de rehabilitación, atiende a un hombre de aspecto demacrado en silla de ruedas en una zona exclusiva de la ciudad.

Dart ha sido sheriff del condado de Cook durante 20 años, así que le pregunto cómo va la guerra contra las drogas. “No creo que haya nadie involucrado que pueda decir que es un éxito rotundo. No lo es”, me responde.

Y el nuevo problema, dice, repitiendo las palabras del narcotraficante de Chicago, son las drogas sintéticas.

“Tradicionalmente, las fuerzas del orden siempre habían desempeñado un papel aún más crucial, ya que todo lo que era potente cruzaba por la frontera, ya fuera procedente de Colombia, México, China o los campos de amapolas de Afganistán. Ahora, con la explosión de las drogas sintéticas, la gente puede producirlas en su casa, en el fregadero, en la bañera, donde sea.”

La victoria en la guerra contra las drogas no se logrará centrándose únicamente en la oferta, añade el sheriff. “Es fundamental un tratamiento integral para la drogadicción”, afirma, mencionando varios programas de rehabilitación que se llevan a cabo en su cárcel.

“Se puede reducir el mercado si se abordan los problemas de drogadicción de las personas. Y conozco a muchas personas que, tras largas luchas, han salido adelante de forma muy positiva.”

“Mucha gente está pasando apuros”

Karen sabe lo difícil que es dejar las drogas. Todavía consumía heroína cuando quedó embarazada de su hija, Abby, que ahora tiene 17 años. Después de nuestro encuentro en la estación de metro, me reúno con ellas en un parque rural en las afueras de Chicago. Con su habitual cautela, Karen me advierte que tenga cuidado con la hiedra venenosa mientras caminamos por un sendero embarrado.

No muy lejos de aquí, hace unos 17 años, tocó fondo.

Darren Conway/BBC: Karen dice que su embarazo fue una oportunidad para rehabilitarse. Lleva 17 años libre de drogas duras.

Mientras el viento sopla entre un alto roble a nuestro lado, ella dice: “El día que descubrí que estaba embarazada, estuve a punto de suicidarme. Estaba harta de intentar dejar de drogarme. Estaba harta de vivir en una tienda de campaña en el bosque, usando un cubo. Estaba harta de perder a mis amigos y familiares porque estaba tan avergonzada”.

Una prueba de embarazo la hizo cambiar de opinión. Después, pasó un tiempo en la cárcel del condado de Cook por robo. Sus padres, viendo una oportunidad para que se rehabilitara, se negaron a pagar la fianza. Así que Karen se rehabilitó y Abby nació en la cárcel.

Cuando le pregunto a Abby, que quiere ser tatuadora, si alguna vez ha sentido la tentación de experimentar con drogas, responde: “No, he visto cómo han afectado demasiado a mi familia, a mi padre, a mi madre, matando a mi tía, a mis tíos. Sabes, no vale la pena drogarse solo por un par de horas”.

Continúa: “Hay mucha gente que está pasando apuros, sobre todo porque en nuestro país está subiendo los precios, subiendo los precios de los alimentos, y eso es lo que está causando la situación. Muchos tratamientos de salud mental son ahora muy caros, así que la gente no puede acceder a la ayuda, y una forma en que pueden buscarla es a través de las drogas”.

Generaciones de estadounidenses han sufrido la crisis de las drogas, pero nunca es la misma. Ha evolucionado desde la heroína, pasando por los opioides recetados y el fentanilo, hasta llegar a una nueva gama de sustancias sintéticas.

Los sucesivos gobiernos han librado -y perdido- la guerra contra las drogas. Los traficantes, los proveedores, los carteles y los consumidores se adaptan, siempre un paso por delante de los esfuerzos por detenerlos.

Información adicional de Darren Conway

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.