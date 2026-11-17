A una semana del atropello en North Hollywood, las hijas de Sandra González, vendedora ambulante que permanece hospitalizada por las heridas que sufrió en el incidente, mantienen abierto el puesto de comida para obtener recursos que necesitarán para su recuperación.

Maylery Hernández dijo que ella y su hermana, Lady, regresaron al puesto ambulante de comida, cerca de la estación de Metro en North Hollywood, para seguir con la venta de alimentos para colaborar en el pago de los costosos gastos médicos de su madre, que sigue recuperándose en un hospital.

El percance causó consternación entre los residentes de North Hollywood y los usuarios del transporte público que cada día observaban a las mujeres mientras realizaban su labor de venta ambulante de comida, hasta que ocurrió el percance, la tarde del 10 de noviembre, que dejó a tres comerciantes fallecidas y dos más lesionadas.

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“Las veíamos casi todos los días. Usamos mucho el autobús. Pasamos por aquí una hora antes de que sucediera”, declaró Austin Mclain, en una entrevista con la cadena ABC.

Hernández mencionó que su madre tiene una lenta recuperación tras sobrevivir al impacto de una camioneta SUV que arrolló a las vendedoras ambulantes cerca de la intersección de Lankershim Boulevard y Chandler Boulevard.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) identificó a Ihor Demianenko, de 61 años y residente de Valley Village, como el conductor acusado de atropellar a las vendedoras ambulantes de comida.

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Demianenko compareció por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles este lunes 16 de noviembre. Sin embargo, la audiencia con un juez se postergó para el 16 de diciembre.

Demianenko fue acusado de tres delitos graves de homicidio y un delito por conducir bajo la influencia del alcohol causando lesiones y otro por conducir con una concentración de alcohol en la sangre del 0.08% o superior causando lesiones.

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles alega que Demianenko tenía una concentración de alcohol en la sangre tres veces superior al límite legal.

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El residente de Valley Village permanece bajo custodia con una fianza de poco más de $6 millones de dólares.

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