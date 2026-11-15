Hijas agradecen a Dios porque su madre sobrevive al atropello en North Hollywood

Las hijas de una de las sobrevivientes del atropello que ocurrió la tarde del martes 10 de noviembre en North Hollywood agradecieron que su madre no haya perdido la vida en el accidente.

Sandra González era una de las vendedoras ambulantes que se encontraban en el área de la estación de Metro de North Hollywood cuando, aproximadamente a las 5:55 p.m. del martes, fueron arrolladas por el conductor de un Toyota Sienna, que fue arrestado por sospecha de encontrarse alcoholizado en el momento del atropello.

Maylery y Lady Hernández, hijas de Sandra González, aseguraron que fue un milagro que su madre continúe con vida, aunque hospitalizada en estado crítico.

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Sandra y Silvia Figueroa, quien también permanece hospitalizada en estado crítico, fueron las dos vendedoras ambulantes que sobrevivieron al percance en North Hollywood. Las víctimas que fallecieron fueron identificadas por la fiscalía del condado de Los Ángeles como Teodora Villalobos, de 57 años; María Peck, de 73, y Franceska Esker, de 39 años.

Las hijas de González quisieron dejar en claro que su madre no fue una de las mujeres vendedoras ambulantes que fallecieron en North Hollywood.

“Le damos muchísimas gracias a Dios porque todavía está con nosotros“, declaró Maylery Hernández, en una entrevista con la cadena Telemundo.

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De acuerdo con las dos hijas, Sandra González apenas recuerda lo que aconteció el martes 10 de noviembre.

“Lo único que recuerda es que estaba junto al ascensor (de la estación de Metro), pero no sabe qué fue lo que pasó“, expresó Lady Hernández.

Maylery mencionó que otra pudo haber sido la historia para la familia.

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“Ese día me tocaba a venir a mí y, por desgracia, ella fue la que vino, y quizás yo sea la que debería haber estado en el hospital”, añadió Maylery Hernández.

Sandra González, de origen guatemalteco, permanece hospitalizada en condición grave, mientras su familia permanece a su lado y al pendiente de su recuperación.

Lady y Maylery Hernández dijeron que la situación de salud de su madre es delicada y que no puede mover su cuerpo.

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Aparte de la condición de salud que mantiene Sandra González en el hospital, sus hijas se enfrentaron a las versiones que la mencionaban entre las vendedoras que habían fallecido.

“Mi madre no ha muerto“, reiteró Maylery.

La confusión surgió después de que algunos de los testigos habían identificado erróneamente a Sandra como una de las tres mujeres que habían fallecido, mientras las autoridades se encontraban en la labor de confirmar la identidad de las víctimas.

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Las dos hijas colocaron una nota junto a los altares que recuerdan en North Hollywood a las tres vendedoras ambulantes para que las personas que los visitaran supieran que Sandra González seguía viva.

“Lo dejamos así durante varios días, pero ya no. No podíamos pensar con claridad. Lo único que queríamos era estar con ella, que estuviera bien y estar en cada paso de su recuperación”, dijo Maylery.

Sandra permanece sedada en el hospital. Sus hijas dijeron que su madre todavía no ha asimilado lo que sucedió el martes 10 de noviembre ni la muerte de dos de sus compañeras de trabajo.

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Maylery y Lady Hernández lo único que quieren es que se haga justicia por lo que sucedió.

Las autoridades identificaron al conductor involucrado como Ihor Demianenko, de 61 años y residente de Valley Village, quien permanece detenido por sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol.

Demianenko circulaba en dirección sur por Lankeshim Boulevard, cerca de la intersección con Chandler Boulevard, cuando se subió a la acera y se estrelló contra un puesto donde las mujeres hispanas vendían café, tamales, perritos calientes y pasteles.

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El sospechoso enfrenta un cargo por DUI y tres cargos de homicidio. Se espera que Demianenko comparezca ante un tribunal este lunes 16 de noviembre.

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