Ocho hospitalizados tras ser atropellados en Los Ángeles

Ocho personas, entre ellas un niño de 3 años, tuvieron que ser hospitalizadas para recibir atención médica por las heridas que sufrieron después de ser atropelladas por un conductor que perdió el control de su vehículo este sábado 7 de noviembre frente a un supermercado en Arlington Heights.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que los equipos paramédicos acudieron aproximadamente a las 12:51 p.m. al Superior Grocers, ubicado en el 4040 de West Washington Boulevard, cerca de la intersección con 10th Avenue, a unas cuadras al norte del Freeway 10.

LAFD Alert- Arlington Heights PHYSICAL RESCUE 4040 W Washington Bl MAP: https://t.co/fkHZ5EKdh4 FS26; DETAILS: https://t.co/9Q5q2RC6E0 — LAFD ? (@LAFD) November 7, 2026

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) también acudieron al lugar donde ocurrió el incidente, donde encontraron dos vehículos dañados.

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“Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles están evaluando a los pacientes, quienes, según se informa, están despiertos y alertas“, dijo el LAFD en un comunicado preliminar.

En una actualización informativa, las autoridades dijeron que se evaluó a un total de 10 personas. No se ha revelado la identidad del conductor involucrado ni de las víctimas hospitalizadas.

No se tiene información sobre la gravedad de las heridas de las ocho personas que fueron hospitalizadas, pero un adulto de unos 60 años se reportaba en condición grave. Sobre las demás víctimas, las autoridades dijeron que se espera que se recuperen de sus lesiones.

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De acuerdo con los investigadores, el conductor perdió el control de su automóvil, se subió a la acera frente al supermercado y atropelló a varias personas, antes de impactarse contra un vehículo estacionado.

El LAPD dijo que el conductor involucrado en el accidente permaneció en el lugar para colaborar en las investigaciones; posteriormente, fue arrestado por un delito grave de conducción temeraria.

Las autoridades dijeron que no sospechan que el conductor responsable del atropello múltiple estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas en el momento del percance.

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En el lugar, los paramédicos del LAFD atendieron a las personas lesionadas antes de trasladarlas a hospitales cercanos.

Vecinos quedaron sorprendidos por el atropello, sobre todo porque es un negocio que es muy frecuentado por residentes de la zona.

“Me siento muy afortunado, ya que mi familia y yo venimos aquí todo el tiempo. Una persona mayor estuvo entre las personas lesionadas y eso me hizo pensar en mi madre“, declaró Mateo, un residente de Arlington Heights, en una entrevista con la cadena ABC.

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Los detectives realizaron sus investigaciones en el lugar para determinar la causa por la que ocurrió el atropello de los peatones y el posterior impacto contra un segundo vehículo.

El sargento Mike Wells dijo que el conductor les mencionó a los oficiales que podría haber ocurrido un problema mecánico con el vehículo.

“Asegura que los frenos del vehículo podrían haber fallado mientras conducía, pero eso no está confirmado por el momento”, expresó el sargento Wells.

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La investigación del percance en Arlington Heights se mantiene en curso por parte de las autoridades de Los Ángeles.

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