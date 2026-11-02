Oficial del LAPD mata a peatón la noche de Halloween en el Valle de San Fernando

Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) atropelló y mató a un peatón este sábado 31 de octubre de 2026 cuando respondía a una llamada de emergencia en una caótica fiesta la noche de Halloween en el Valle de San Fernando.

El agente arrolló al peatón en el área de Valley Glen cuando se dirigía a Weddington Street, en Sherman Oaks, tras los reportes de disparos que ocurrieron en la fiesta.

Las autoridades dijeron que recibieron aproximadamente a las 10:30 p.m. de este sábado una llamada para reportar un supuesto tiroteo en una fiesta en la que había alrededor de 300 personas reunidas.

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El LAPD confirmó que el oficial involucrado en el percance acudía al domicilio de Sherman Oaks como refuerzo tras los reportes del tiroteo en la fiesta.

Cuando se dirigía al lugar, con las luces y sirenas encendidas, atropelló a una mujer de 32 años en Woodman Avenue, entre Bessemer Street y Erwin Street. Se informó que la víctima falleció en el lugar donde ocurrió el percance.

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Hasta la mañana de este lunes, las autoridades no habían hecho pública la identidad de la mujer que murió.

“Vi un auto patrulla en medio de la calle, de lado, y luego veo a un policía a unos pocos metros de la acera mirando hacia la calle. Vi hacia la avenida y observé el cuerpo en medio de la calle, en el suelo“, declaró un vecino de Sherman Oaks en una entrevista con la cadena ABC.

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En relación con la fiesta de Halloween a la que acudía el oficial, el LAPD informó que se disolvió sin mayores contratiempos y no se reportaron personas lesionadas por el presunto tiroteo. Se desconoce si los oficiales encontraron armas de fuego en el lugar.

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