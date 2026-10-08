Joven de 14 años presuntamente atropelló a su hija recién nacida, dicen detectives de Monterey

Una adolescente de 14 años presuntamente habría atropellado a su hija recién nacida en el costado de una carretera antes de abandonarla, informó este jueves la Oficina del Sheriff del condado de Monterey.

Las autoridades del condado de Monterey revelaron nuevos detalles en relación con la desaparición de la joven Diana Gálvez Ortega, por la que se emitió una Alerta Amber tras ser secuestrada por su padre, Sergio Gálvez Pérez, antes de ser rescatada en México.

Sheriff's Office Press Release – October 8th,2026 https://t.co/Bs9KF0FccQ — Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) October 8, 2026

De acuerdo con las investigaciones, la joven fue presuntamente violada y embarazada por su padre, de 38 años.

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La bebé recién nacida, llamada “Angelita” por los servicios de emergencia, fue encontrada muerta cerca de un campo agrícola en el condado de Monterey el 1 de agosto.

El detective Richard Geng dijo que la adolescente, tras dar a luz al costado del camino sin ninguna atención médica, temía que su madre la pudiera matar si se enteraba.

Presuntamente, la adolescente tomó a su bebé, la colocó en el camino y la atropelló con el vehículo, causándole la muerte a la recién nacida.

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El oficial también mencionó que los investigadores creen que ninguno de los padres de Diana tenía conocimiento del presunto atropello en el momento en que ocurrió.

Nuevos detalles de la muerte de Angelita

Aproximadamente a las 8:30 a.m. del 1 de agosto de 2026, alguaciles respondieron a una llamada cerca de un campo agrícola en Moss Landing. Al llegar al lugar, encontraron a la recién nacida con lo que parecía ser un traumatismo extenso por aplastamiento, con marcas de neumáticos y tierra con sangre.

Las evidencias que se encontraron en el lugar permitieron a los detectives concluir que la recién nacida fue trasladada desde el lugar donde nació hasta ser colocada debajo de un vehículo, que la atropelló.

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Videos y declaraciones de los testigos ayudaron a identificar el vehículo sospechoso estacionado en el lugar como un sedán Mercury de color beige, dijo Geng.

Cuando investigaron la matrícula del vehículo, pudieron dar con los propietarios registrados: Sergio Gálvez Pérez y Ofelia García Ortega, de 36 años.

Aproximadamente a las 2:35 p.m. del mismo día, se ejecutó una orden de registro en el domicilio de Gálvez y García, en Salinas. Se contactó con ambos, junto con su hija de 14 años, a quien encontraron escondida debajo de un montón de ropa en el armario de una habitación.

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Además de entrevistar a los padres y a la adolescente, los alguaciles incautaron como prueba el automóvil sedán y los teléfonos celulares de la familia.

En su versión, la joven declaró a las autoridades que mantuvo una relación sexual con un menor de edad no identificado y que posteriormente dio a luz.

Los oficiales determinaron que la adolescente tenía que ser trasladada a un hospital debido a la preocupación por su edad y su estado físico, ya que acababa de tener una hija.

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No había indicios de abuso

Geng dijo que, en ese momento, no había indicios de que el padre de la adolescente también fuera el padre de la recién nacida, o de que hubiera abusado de su hija.

El 4 de agosto, se supo que Sergio Gálvez había sacado a la adolescente del hospital antes de recibir el alta de los médicos.

Entre el 5 y el 10 de agosto, se ejecutaron varias órdenes de registro, después de que las autoridades no habían tenido éxito en localizar a la joven.

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Se revisó el automóvil sedán incautado y se encontraron rastros de sangre en el hueco del neumático delantero derecho.

Según Geng, las huellas de las llantas en el lugar del atropello indicaban que el neumático delantero derecho había pasado por encima de la pequeña Angelita.

Los registros telefónicos revelaron que la joven conducía el automóvil, acompañada de su madre, hasta su lugar de trabajo en el campo.

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Además, los detectives descubrieron que la adolescente había trabajado en el campo desde los 13 años y que habitualmente conducía el Mercury beige registrado a nombre de sus padres.

Los mensajes de texto indicaron que la madre desconocía lo ocurrido en el lugar, mientras que Diana envió mensajes de texto a su padre contándole lo sucedido, dijo Geng.

De acuerdo con las pruebas, el padre se encontraba en el Área de la Bahía en el momento del incidente, y hasta el momento no se han encontrado evidencias de que haya incitado o estado involucrado en la muerte de Angelita.

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Las búsquedas que realizó Diana en internet en las horas posteriores a la muerte de su bebé indicaban su preocupación por lo que pudiera suceder cuando los detectives descubrieran el cuerpo de la recién nacida.

El 19 de agosto, los resultados de las pruebas de ADN mostraron que Diana y Sergio Gálvez eran los padres biológicos de Angelita.

Con esos resultados, la oficina del sheriff obtuvo una orden de arresto contra Gálvez Pérez por cargos de agresión sexual grave.

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Las autoridades interrogaron el 20 de agosto a García Ortega y a otros miembros de la familia sobre la adolescente y el paradero de Gálvez, sin obtener información útil.

A finales de agosto y principios de septiembre, los detectives recibieron pistas de que el padre y la hija podrían haber abandonado la zona, por lo que el 6 de septiembre se emitió una Alerta Amber.

Posteriormente, las autoridades localizaron y rescataron a Diana en México, mientras que Sergio Gálvez también fue detenido.

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Cargos contra el padre

Sergio Gálvez Pérez fue acusado de incesto, abuso infantil y delitos sexuales contra menores, además de contraer matrimonio ilegal con su hija, según la denuncia penal.

Por el momento, las autoridades del condado de Monterey están trabajando para extraditar a Gálvez Pérez desde México.

La madre de Diana, Ofelia García Ortega, fue detenida sin incidentes la tarde del martes 6 de octubre, informó la Oficina del Sheriff del condado de Monterey.

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García Ortega fue acusada de dos delitos graves por exhibir o poseer una identificación falsificada, un delito menor por permitir que un niño sufra o sea puesto en peligro, y un delito menor por contribuir a la delincuencia de un menor.

Permanece bajo custodia tras ser ingresada en la cárcel del condado de Monterey, con una fianza de $150,000 dólares.

Las autoridades dijeron que, por el momento, se desconoce cuáles podrían ser los cargos que enfrentaría la adolescente de 14 años.

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Hasta este jueves, los fiscales del condado de Monterey no han presentado cargos de asesinato contra nadie en relación con la muerte de Angelita.

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