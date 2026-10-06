Joven desaparecida en California es rescatada en México

Una adolescente de 14 años, reportada como desaparecida en el norte de California, fue rescatada a salvo en México, informó la Oficina del Sheriff del condado de Monterey.

La desaparición de la joven, identificada como Diana Gálvez Ortega, motivó que la Patrulla de Caminos de California (CHP) emitiera una Alerta Amber, ante la sospecha de que se encontrara con su padre, Sergio Gálvez Pérez. Ambos fueron vistos por última vez el 4 de agosto de 2026.

PRESS RELEASE – 14-Year-Old Diana Galvez Ortega Safely Rescued in Mexico; Sergio Galvez Perez Arrested –



The Monterey County Sheriff’s Office has received confirmation that 14-year-old Diana Galvez Ortega has been rescued by Mexican law enforcement.



Sheriff Tina Nieto stated,? pic.twitter.com/sMIWhkJYNs — Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) October 5, 2026

La búsqueda de la joven y su padre se originó después de que una recién nacida, identificada como Angelita, fue encontrada muerta el 1 de agosto en la cuadra 100 de Struve Road.

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De acuerdo con los detectives, Gálvez Pérez está acusado de abusar sexualmente de su hija adolescente, de embarazarla y de abandonar a la bebé recién nacida al costado de la carretera.

Este lunes, la oficina del sheriff informó que la joven fue rescatada por fuerzas del orden mexicanas después de una investigación en la que intervinieron autoridades locales, el FBI y funcionarios de México.

La sheriff del condado de Monterey, Tina Nieto, afirmó que los detectives de la institución colaboraron estrechamente con el FBI y las autoridades mexicanas para garantizar el rescate seguro de la adolescente hispana, y mencionó que Gálvez Pérez fue arrestado en posesión de narcóticos.

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“Las autoridades mexicanas están al tanto de los cargos pendientes en su contra en el condado de Monterey por delitos cometidos contra Diana, quien se encuentra a salvo y está bajo la custodia de las autoridades locales en México”, declaró la sheriff Nieto en un comunicado de prensa.

Nieto dijo que la oficina a su cargo agradece a sus socios de las fuerzas del orden por su colaboración en esta investigación y en los esfuerzos para rescatar a Diana de forma segura.

Las autoridades no informaron el lugar en México donde se llevó a cabo el rescate de la adolescente hispana.

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Cuando se emitió la alerta de la CHP, las autoridades del condado de Monterey dijeron que Diana Gálvez Ortega era una víctima en este caso, a pesar de que anteriormente se informó que existía una orden de arresto en su contra por sospecha de asesinato.

No quedaba claro este lunes si se presentarán cargos contra Diana por la muerte de su bebé recién nacida.

La autopsia de Angelita, realizada por los médicos forenses del condado de Monterey, encontró signos de lesiones traumáticas en el cuerpo de la recién nacida.

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La Oficina del Sheriff del condado de Monterey dijo que la investigación de este caso se mantiene en curso y que posteriormente se ofrecerá una conferencia de prensa para proporcionar información adicional.

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