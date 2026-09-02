Padre e hija hispanos son buscados tras encontrar a bebé sin vida en California

Las autoridades buscan a un hombre de California y a su hija de 14 años después de que fue encontrada una bebé recién nacida sin vida en una carretera de una zona rural al norte del condado de Monterey.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monterey informó que se tienen sospechas de que la adolescente puede ser la madre de la bebé y que su padre, identificado como Sergio Gálvez Pérez, de 38 años, es buscado por incesto y delitos sexuales contra menores.

PRESS RELEASE – Arrest Warrants Issued in Investigation of Infant Found Deceased on Struve Road –



The Monterey County Sheriff’s Office is providing an update regarding the investigation into the murder of a newborn child who was found deceased along Struve Road in north Monterey? pic.twitter.com/LddCgbHun4 — Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) August 31, 2026

En una publicación en redes sociales, se informó que los alguaciles respondieron, aproximadamente a las 8:30 a.m. del 1 de agosto., a los informes sobre el hallazgo de una bebé que fue encontrada inconsciente en la cuadra 100 de Struve Road.

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Después de una revisión, se determinó que la niña había muerto en el lugar.

Tras las investigaciones, los detectives dijeron que la joven de 14 años habría dado a luz a la bebé al borde de la carretera y la abandonó en el suelo antes de huir.

Exámenes médicos forenses practicados a la bebé, conocida por las autoridades como “Bebé Angelita”, mostraron que presentaba signos de lesiones por traumatismo.

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La adolescente hispana es buscada como sospechosa de asesinato, mientras que Gálvez Pérez también fue acusado de ocultarla activamente ante las fuerzas del orden.

En una conferencia de prensa realizada este lunes, la sheriff del condado de Monterey, Tina Nieto, dijo que la oficina solo podía proporcionar detalles limitados, debido a que el caso involucraba a dos menores y que la adolescente de 14 años había sido víctima de abuso sexual.

“En el centro de este caso se encuentran dos menores: la pequeña Angelita, que perdió la vida, y una niña de 14 años que ahora es objeto de una serie de acusaciones relacionadas con la muerte de una bebé y que también es víctima de abuso sexual por parte de su propio padre”, explicó Nieto.

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Sergio Gálvez Pérez es buscado por múltiples delitos graves, como incesto, actos lascivos o indecentes con un menor de 14 años, actos lascivos con un menor, relaciones sexuales ilícitas, ocultación de menores y puesta en peligro de menores.

Sergio Gálvez Pérez es acusado de varios delitos graves. Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Monterey | Cortesía

La madre de la joven de 14 años, Ofelia García Ortega, de 36 años y residente de Castroville/Salinas, también está bajo custodia por poner en peligro a una menor.

Las autoridades dijeron que las cámaras Flock fueron de ayuda para que los detectives pudieran identificar una pista, para rastrear un vehículo de interés relacionado con la investigación del asesinato.

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Durante la conferencia de prensa, la sheriff Nieto se dirigió a Gálvez Pérez y le dijo: “Tienes que entregarte“.

La sheriff del condado de Monterey aseguró que cada minuto que transcurre es crucial, mientras los detectives trabajan activamente para localizar al hombre y a su hija.

“Utilizaremos todas las herramientas legales de investigación disponibles para encontrar a estas dos personas, incluyendo el uso de cámaras”, adelantó Nieto.

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“Cuando se asesina a una bebé, cuando se viola a un niño o cuando hay que encontrar a un delincuente violento, cada minuto cuenta para los detectives“, agregó la oficial.

Si alguna persona conoce el paradero de Gálvez Pérez y de su hija, o tiene información sobre este caso, debe llamar al sargento detective Nicholas Kennedy al 831-755-3773, o al detective Richard Geng al 831-759-7279.

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