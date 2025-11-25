Hombre arrastrado por ola en California es especialista del ejército de EE.UU.

El hombre de 35 años que permanece desaparecido desde el sábado 22 de noviembre después de ser arrastrado por una ola en un parque estatal en el condado de Monterey fue identificado como un especialista del ejercito de Estados Unidos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monterey informó este lunes que se identificó a la víctima como el especialista del ejército de EE.UU. Amanpreet Thind, residente de Nueva Jersey.

PRESS RELEASE – Search Efforts for Missing DLI Student Swept Out at Soberanes Point Has Been Suspended And Will Resume on Tuesday –



DATE/TIME: 11/24/2025 at 6:00 PM



Search efforts for a missing U.S. Army soldier and student at the Defense Language Institute have been suspended… pic.twitter.com/v0ib7MJJkl — Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) November 25, 2025

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. de este sábado en el área de Soberanes Point del Garrapata State Park, dijeron las autoridades.

Una semana antes, en el mismo parque estatal de California, un padre de 39 años y su hija de 7 años, originarios de Canadá, fallecieron después de ser arrastradas por una ola de 15 a 20 pies de altura.

La tarde de este sábado, Thind fue arrastrado de las rocas por una enorme ola junto con dos mujeres, quienes lograron regresar a la orilla. Hasta la mañana de este martes, las autoridades no han encontrado al especialista del ejército estadounidense.

Thind es un estudiante del Centro de Idiomas Extranjeros del Instituto de Idiomas de Defensa del ejército, en Monterey, de acuerdo con la coronel Christy L. Whitfield, comandante del centro.

“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y recuperación, mantenemos la esperanza de que se encuentre al especialista Thind. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Thind en estos momentos difíciles”, expresó la coronel Whitfield en un comunicado.

Whitfield mencionó que están brindando a las personas afectadas todos los recursos y servicios de apoyo disponibles y también extendió su más sincero agradecimiento a los socorristas locales, estatales y nacionales que participan en las labores de búsqueda y recuperación de Thind.

Durante el operativo de búsqueda, la Guardia Costera de Estados Unidos observó lo que podría haber sido un cuerpo en el océano, pero los rescatistas lo perdieron de vista debido al alto oleaje.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monterrey informó este domingo que la misión de búsqueda y rescate de Thind se había actualizado a una operación de búsqueda y recuperación.

