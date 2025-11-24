Operativo de emergencia para encontrar a hombre arrastrado por olas en California

Las autoridades buscan a un hombre que fue arrastrado por una ola en el mismo parque estatal donde hace una semana fallecieron un padre y su hija en el norte de California.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monterey informó que fue notificada alrededor de las 3:00 p.m. del sábado sobre tres personas, dos mujeres y un hombre, que habían sido arrastrados por las corrientes del océano en Soberanes Point, en Garrapata State Park.

Las dos mujeres pudieron salir por sus propios medios del mar y fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.

La oficina del sheriff dijo que se inició un operativo de búsqueda entre varias agencias, entre ellas Parques Estatales de California, Cal Fire, Patrulla de Caminos de California, Búsqueda y Rescate del Sheriff del Condado de Monterey y la Guardia Costera de Estados Unidos para buscar a la víctima.

“Alrededor de las 4:24 p.m., un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos avistó lo que parecía ser un cuerpo en el océano, pero debido al alto oleaje, perdió la visibilidad. No pudieron reubicar el cuerpo”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado.

El hombre fue descrito de unos 30 años, usaba un turbante blanco, camisa negra, pantalones cortos negros y una chaqueta estilo chaleco de color negro.

Las autoridades mencionaron que la búsqueda se suspendió a las 7:00 p.m. del sábado debido a la oscuridad. Hasta la mañana de este lunes no se había encontrado al hombre.

“El incidente ocurre una semana después de que un padre de 39 años y su hija de 7 años, que visitaban desde Calgary, Alberta, Canadá, fueran arrastrados al océano por olas de 15 a 20 pies, en el mismo parque“, añadió la oficina del sheriff del condado de Monterey en su comunicado.

Tanto el padre como la pequeña fallecieron como consecuencia de aquel incidente.

Las autoridades recordaron a los visitantes que permanece vigente una advertencia de peligro en la playa en la zona de Garrapata State Park.

“Se le pide al público que se mantenga alejado de las rocas y de la orilla del agua. Las ola del océano son impredecibles y representan un peligro para la seguridad pública“, agregó el sheriff del condado de Monterey en su comunicado.

