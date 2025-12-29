Encuentran cuerpo de triatleta desaparecida por aparente ataque de tiburón en California

Autoridades de California informaron del hallazgo de un cuerpo cerca del lugar donde desapareció una experimentada triatleta que pudo haber sido atacada por un tiburón la semana pasada en el área de Pacific Grove.

El cuerpo de Erica Fox, de 55 años, fue recuperado del océano al sur de Davenport Beach, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz.

Debido a la proximidad con una reciente víctima de un ataque de tiburón en costas del condado de Monterrey, los alguaciles de Santa Cruz trabajan en colaboración con los oficiales de Monterey y del Departamento de Policía de Pacific Grove.

Fox fue reportada como desaparecida poco después del mediodía del 21 de diciembre en el área de Lovers Point, en Pacific Grove, en la Bahía de Monterey, según una declaración conjunta de la Guardia Costera y las ciudades de Pacific Grove y Monterey.

Los familiares identificaron el cuerpo de Erica basándose en la ropa que vestía cuando entró al agua el día de su desaparición.

De acuerdo con los familiares, Erica Fox llevaba un brazalete antitiburones en el tobillo cuando presuntamente sufrió el ataque.

Cuando se reportó su desaparición, dos testigos declararon que la triatleta podría haberse topado con un tiburón, según el comunicado de las autoridades.

Uno de los testigos informó que vio a un tiburón con un cuerpo en la boca antes de sumergirse, según un funcionario de la Guardia Costera.

La semana pasada, las autoridades tomaron la decisión de suspender la búsqueda de Erica Fox después de más de 15 horas de operaciones de búsqueda, en las que se cubrió un área de más de 84 millas náuticas cuadradas, según los funcionarios.

Tras la desaparición de la triatleta, las playas de Lovers Point Beach, en Pacific Grove, y McAbee Beach y San Carlos Beach, en Monterey, permanecieron cerradas a los nadadores hasta el martes 23 de diciembre, informaron las autoridades.

