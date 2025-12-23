Una triatleta desapareció en costas de California y temen que fue atacada por un tiburón

La búsqueda de una triatleta que desapareció en la costa de California tras recibir informes de un avistamiento de tiburón se suspendió el lunes 22 de diciembre, informaron las autoridades.

Erica Fox, de 55 años, desapareció en Lovers Point, en Pacific Grove, condado de Monterey, California, alrededor del mediodía del domingo 21 de diciembre. La experimentada nadadora oceánica, cofundadora del grupo de natación oceánica Kelp Krawlers hace más de 20 años, nadaba con un grupo de 15 nadadores.

Estaba nadando de regreso a la playa de Lovers Point. Su padre, James Fox, declaró a NBC News que ella y sus amigos nadaban hacia una boya en la bahía de Monterey.

Casi al mismo tiempo que Erica estaba en el agua, dos testigos en la orilla informaron del avistamiento de un tiburón en la misma zona.

Un testigo declaró a la policía que vio salpicaduras de agua cuando la mujer desapareció a unos 90 metros de Lovers Point, según informa CBS San Francisco. Una persona informó haber visto una “gran salpicadura”, según SFGATE.

El comandante del Departamento de Policía de Pacific Grove, Brian Anderson, declaró a CBS San Francisco que habían alertado a todos los nadadores para que regresaran a la orilla, y añadió: “Un nadador aún no se ha reportado”.

Cuando el grupo regresó a la orilla, se dieron cuenta de que Erica había desaparecido.

El suboficial de la Guardia Costera de EE.UU., Christopher Sappey, declaró a SFGate que el testigo del avistamiento del tiburón “afirmó haber visto a un tiburón salir al agua con lo que parecía ser un cuerpo humano en la boca”.

“Luego presenciaron cómo el tiburón se sumergía sin volver a la superficie”, añadió Sappey. “No podemos correlacionar necesariamente este avistamiento con la persona desaparecida, ya que no hay pruebas que lo confirmen”.

Alrededor de las 7 p. m., hora local del lunes 22 de diciembre, el Departamento de Policía de Pacific Grove confirmó que la búsqueda coordinada, que abarcó más de 84 millas náuticas cuadradas y duró más de 15 horas, se suspendió. Las labores de búsqueda incluyeron las estaciones de Monterey, San Francisco y Auxiliares de la Guardia Costera de EE.UU., el Departamento de Policía de Pacific Grove, el equipo de buceo de la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey y el Departamento de Bomberos de Monterey.

“Los detectives continuarán investigando las circunstancias de la desaparición”, declaró el Comandante Anderson en un comunicado. “Seguimos comprometidos a determinar lo sucedido y a seguir todas las pistas disponibles”.

“La Guardia Costera expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos afectados por este trágico incidente”, declaró el Capitán Jordan Bladueza, del Sector de San Francisco de la Guardia Costera.

El Jefe de Bomberos de Monterey, Andrew Miller, expresó su más sentido pésame a la familia y seres queridos de Erica y agregó: “Esta es una tragedia profundamente sentida para nuestra comunidad. Agradecemos a todas las agencias y al personal de primera respuesta que se unieron a la búsqueda y brindaron su apoyo durante este incidente”. La playa Lovers Point en Pacific Grove y las playas McAbee y San Carlos en Monterey permanecerán cerradas hasta el martes 23 de diciembre.

El padre de Erica declaró a NBC News que está en shock y añadió: “Estoy un poco aturdido por todo esto, porque fue algo inesperado”.

