CHP emite alerta Amber por hija y padre hispanos tras la muerte de bebé en California

La Patrulla de Caminos de California (CHP) emitió una alerta Amber, activa en varios condados de California, por una adolescente hispana de 14 años, quien está en compañía de su padre, buscados tras el hallazgo de una recién nacida muerta en el condado de Monterey.

Según CHP, la joven, identificada como Diana Gálvez Ortega, y el sospechoso, Sergio Gálvez Pérez, de 38 años, fueron vistos por última vez en la localidad de Salinas, en el condado de Monterey, aproximadamente a las 2:00 a.m. del 4 de agosto.

AMBER ALERT – Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura, Kern, Los Angeles, San Bernardino, Riverside, San Diego, Orange, and Imperial Counties

Last seen: Constitution Blvd and E Laurel Dr, Salinas@MCoSheriff



IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/uYmIjwlw9E — CHP – Alerts (@CHPAlerts) September 6, 2026

Las autoridades buscan al padre y a la hija por la muerte de la bebé, identificada como Angelita, que fue encontrada el 1 de agosto en la cuadra 100 de Struve Road, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey.

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De acuerdo con los detectives, Gálvez Pérez está acusado de abusar sexualmente de su hija adolescente, de embarazarla y de abandonar a la bebé recién nacida al costado de la carretera.

Durante la autopsia de la recién nacida, los médicos forenses del condado de Monterey encontraron signos de lesiones traumáticas.

La Patrulla de Caminos de California informó que fue notificada del incidente este domingo, por lo que activó la alerta Amber en nombre de la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey.

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En la alerta de la CHP se hace mención de que el padre y su hija hispanos presuntamente estarían viajando en un automóvil Nissan Altima blanco sin matrícula.

A Gálvez Pérez, identificado como el sospechoso en el caso, se le busca por sospecha de incesto, actos lascivos con un menor de 14 años, actos lascivos con un menor, relaciones sexuales ilícitas, ocultación de menores y poner en peligro a un menor.

Diana Gálvez Ortega fue descrita como una joven de 4 pies 10 pulgadas (1.47 metros), con un peso de 100 libras (45 kilogramos), con ojos marrones y cabello negro.

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Gálvez Pérez tiene una estatura de 5 pies 5 pulgadas (1.65 metros), 170 libras (77 kilogramos) de peso, cabello negro y ojos marrones.

La alerta Amber emitida por CHP está activa para los condados de Monterey, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura, Kern, Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, San Diego, Orange e Imperial.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monterey dijo que apenas avisó a CHP sobre la búsqueda del padre e hija hispanos tras el hallazgo de un video que les dio evidencia de que viajaban juntos en el Nissan Altima blanco.

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Según las autoridades de Monterey, Gálvez Ortega es una víctima en este caso, a pesar de que anteriormente habían informado que existía una orden de arresto contra la adolescente por sospecha de asesinato.

“Estas acusaciones son extremadamente graves y constituyen una parte importante del motivo por el cual localizar a Diana y garantizar su seguridad y bienestar sigue siendo una prioridad“, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey.

Si alguna persona conoce el paradero del padre y la hija hispanos, o si observa el Nissan blanco, las autoridades piden que no se acerquen y notifiquen al 911 de inmediato.

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