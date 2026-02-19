Hispano acusado de abuso de niño con discapacidad en Los Ángeles

Un hispano asistente de educación especial fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 8 años con discapacidad en el condado de Los Ángeles.

Joseph Vladimir Sánchez, de 25 años y residente de Glendale, enfrenta cargos por delitos graves después de que las autoridades lo acusaron de agredir a un menor discapacitado y a dos víctimas adicionales.

El Departamento de Policía de Glendale informó que la investigación comenzó el 19 de diciembre de 2025, cuando los oficiales respondieron a un informe de abuso sexual en el campus de una escuela primaria que involucraba a un estudiante discapacitado de 8 años.

Las autoridades dijeron que el niño declaró que sufrió abuso sexual por parte de un asistente de educación especial contratado por la agencia Covelo Group.

Después de las investigaciones, los detectives aseguraron que encontraron pruebas que demostraban la responsabilidad de Sánchez en el abuso contra el menor, por lo que fue arrestado.

El asistente hispano salió libre después del pago de una fianza y debía comparecer ante el tribunal el 4 de febrero de 2026.

Conforme avanzaba la investigación, los detectives identificaron a otras dos víctimas menores de edad, por lo que Sánchez fue detenido nuevamente tras presentar nuevas pruebas durante su audiencia.

“Al momento de este incidente, Sánchez era asistente de educación especial contratado por Covelo Group y estaba asignado a las escuelas primarias Columbus y Glenoaks”, dijo el Departamento de Policía de Glendale en un comunicado.

“No era empleado del Distrito Escolar Unificado de Glendale (GUSD) ni de la ciudad de Glendale”, agregaron las autoridades.

El distrito escolar de Glendale emitió múltiples actualizaciones comunitarias relacionadas con el caso, ofreciendo recursos de apoyo y alentando a que las personas que tuvieran información al respecto se comunicaran con las autoridades.

“Sánchez nunca regresó a ningún campus del GUSD tras las denuncias de mala conducta“, dijo el distrito escolar de Glendale en un comunicado.

Funcionarios del GUSD mencionaron que están revisando y reforzando las políticas de seguridad, incluyendo la actualización de las normas de asistencia para ir al baño, que exigen la presencia de dos adultos y una mayor capacitación del personal, sobre todo para los empleados de educación especial.

El distrito escolar dijo que el asistente trabajó en nueve escuelas, desde primaria hasta preparatoria, desde agosto de 2023 hasta diciembre de 2025.

Los fiscales del condado de Los Ángeles acusaron a Sánchez de dos cargos por conducta sexual con un niño de 10 años o menor, tres cargos de actos lascivos contra un niño por fuerza o miedo, dos cargos de actos lascivos contra un menor de 14 años y un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil.

“La investigación llevó a los detectives a creer que podría haber más víctimas que datan de hasta tres años atrás”, dijo el Departamento de Policía de Glendale.

“El Distrito Escolar Unificado de Glendale está cooperando plenamente y ofreció su apoyo para ayudar a identificar posibles víctimas y testigos”, agregaron las autoridades.

Sánchez permanece bajo custodia de las autoridades con una fianza de $6 millones de dólares.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe comunicarse con la Oficina de Asaltos del Departamento de Policía de Glendale al 818-548-4840.

