Pareja de California es acusada de abusar en su mansión de al menos 14 niños nacidos mediante gestación subrogada

Una pareja fue acusada en California de múltiples cargos de abuso contra al menos 14 niños nacidos mediante gestación subrogada -algunos de tan solo dos meses de edad- y de coaccionar a un testigo.

“El número de niños que fueron sometidos a este presunto abuso horrendo no tiene precedentes”, declaró el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado.

Guojun Xuan y Silvia Zhang, a quienes los medios estadounidenses describen como pareja, fueron arrestados el martes en su mansión de Arcadia.

Según informó CBS News, ambos se declararon no culpables en un juzgado de Pasadena.

Xuan, de 66 años, y Zhang, de 39, están acusados de conspirar para someter a al menos 14 de los niños nacidos por gestación subrogada que vivían en su casa a repetidos abusos físicos, después de que 21 menores fueran retirados de su custodia el año pasado.

La pareja dirigía su propia empresa de gestación subrogada y está acusada de engañar a al menos dos mujeres que se convirtieron en madres sustitutas, diciéndoles que Zhang tenía dificultades para concebir, según la denuncia penal.

En mayo de 2025, Zhang mantenía una hoja de cálculo que registraba a 21 niños, incluidos los nacidos mediante gestación subrogada.

Getty: Las autoridades presentaron los cargos contra los acusados este martes.

Bofetadas y golpes

Según las autoridades, la investigación comenzó ese mismo mes cuando Zhang llevó al hospital a un niño de dos meses con una lesión en la cabeza, diciéndole al personal médico que el bebé se había caído de la cama.

El abogado de la pareja, Mitchell Krems, afirmó que la acusación era una “tergiversación” en base a las pruebas que él había podido revisar, según informó CBS News.

El personal del hospital informó a las autoridades, y cuando la policía llegó a la mansión de la pareja, que Hochman describió como una “casa del horror”, descubrieron tres habitaciones diferentes llamadas “centros de aprendizaje” bajo la supervisión de varias niñeras.

Según la acusación, la mansión contaba con 32 cámaras con sensores de movimiento que, según Hochman, la pareja utilizaba para controlar la disciplina que impartían las niñeras.

Las imágenes supuestamente muestran a las niñeras dando nalgadas, bofetadas o golpes a los niños.

Una niñera llamada Chunmei Li está acusada de golpear al bebé de dos meses que sufrió la lesión en la cabeza dos días antes de ser llevado al hospital.

Según informó CBS News, Krems afirmó que Li fue despedida de inmediato.

Li, de 58 años, había sido acusada previamente de un delito grave de abuso infantil en condiciones que podían causar lesiones corporales graves o la muerte. Hochman declaró que Li se encontraba prófuga con una orden de arresto.

En julio de 2025, las autoridades allanaron por primera vez la casa de la pareja y pusieron a 21 niños bajo la custodia del estado.

El Departamento de Policía de Arcadia declaró en el momento en que se realizó el primer allanamiento en la casa de la pareja, que los niños tenían entre dos meses y 13 años de edad, pero que la mayoría tenían entre 1 y 3 años.

Quince de los niños fueron sacados del hogar de la pareja, mientras que otros seis vivían en otros lugares y también fueron puestos bajo custodia posteriormente.

“Está siendo objeto de ataques por ejercer su derecho constitucional a tener una familia numerosa”, dijo el abogado, según CBS News.

Los investigadores creen que las madres sustitutas procedían de diferentes partes del país y que desconocían que estaban gestando al mismo tiempo diferentes embriones para la pareja.

Melissa Brisman, abogada de dos de las madres sustitutas, declaró a CBS News: “Es una buena noticia que las personas se hagan responsables de sus actos y que haya consecuencias si se abusa del sistema de gestación subrogada”.

Si es declarado culpable de los cargos, Xuan se enfrenta a una posible pena máxima de 17 años y cuatro meses de prisión estatal, mientras que Zhang se enfrenta a una pena de hasta 11 años y ocho meses. Li se enfrenta a hasta 12 años de cárcel.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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