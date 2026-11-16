El conductor acusado de matar por atropello a tres vendedoras ambulantes en North Hollywood compareció este lunes por primerea vez ante un juez de Los Ángeles.

Un video grabado en la sala del tribunal mostró a Ihor Demianenko, de 61 años y residente de Valley Village, durante una audiencia en la que se retrasó su audiencia ante el juez.

Demianenko es sospechoso de conducir con un nivel de alcohol en la sangre que triplicaba el límite legal cuando impactó su camioneta SUV blanca contra un puesto de comida justo frente a la estación de Metro de North Hollywood, donde atropelló a varias personas, entre vendedores ambulantes y peatones.

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El percance ocurrió a las 5:55 p.m. del martes 10 de noviembre.

Demianenko fue acusado de tres delitos graves de homicidio y un delito grave por conducir bajo la influencia del alcohol causando lesiones y otro por conducir con una concentración de alcohol en la sangre del 0.08% o superior causando lesiones.

La comparecencia del acusado ante el tribunal se aplazó hasta el 16 de diciembre de 2026.

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La tarde del 10 de noviembre, Demianenko presuntamente conducía a exceso de velocidad cerca de la intersección de Lankershim Boulevard y Chandler Boulevard cuando su camioneta Toyota Sienna blanca se desvió, subió la acera y se estrelló contra el puesto de comida ambulante, junto a la entrada de la estación de Metro de North Hollywood.

Por el percance fallecieron Teodora de Jesús Villalobos, de 57 años; María Angélica Pek, de 73, y Francesca Krystine Esker, de 39 años. Otras dos mujeres tuvieron que ser hospitalizadas en condición grave.

Demianenko tenía previsto comparecer ante el tribunal el viernes 13 de noviembre, pero no asistió a la corte debido a un problema de salud, por lo que la audiencia se aplazó para este lunes.

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De acuerdo con los fiscales del condado de Los Ángeles, si Demianenko es declarado culpable de los cargos por los que fue acusado, se enfrentaría a una pena de entre 54 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

Ihor Demianenko permanece bajo custodia de las autoridades con una fianza de poco más de $6 millones de dólares.

El concejal de la ciudad de Los Ángeles, Adrin Nazarian, se asoció con la organización sin fines de lucro ICON CDC para crear una campaña de GoFundMe para recaudar fondos que servirán para apoyar a las familias de las tres vendedoras ambulantes que fallecieron.

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