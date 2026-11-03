DHS defiende al agente de ICE que apuntó con una pistola a hombre en Los Ángeles

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió ante las críticas que suscitó un arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que un agente de inmigración apuntó con su pistola al rostro de un residente, incidente que ocurrió la mañana del viernes 30 de octubre en North Hollywood.

El incidente sucedió aproximadamente a las 8.30 a.m. cerca de la intersección de Ostego Street y Vineland Place, frente a los apartamentos Ivy at NOHO.

Un video captó cuando uno de los agentes federales de inmigración, con el rosto cubierto, apuntó con su pistola a un transeúnte que estaba paseando a sus dos perros.

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El DHS alega que el incidente ocurrió cuando los agentes de ICE arrestaban a Ángel Luis González Lobo, quien, según la agencia federal, es un inmigrante indocumentado originario de Venezuela con una orden de deportación definitiva.

La grabación muestra cuando el residente es sometido por uno de los agentes y le apunta con un arma de fuego. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el transeúnte estaba armado con gas pimienta.

El arresto y las acciones de los agentes de ICE suscitaron críticas por parte de funcionarios locales y estatales. Incluso, el gobernador de California, Gavin Newsom, exigió una investigación sobre este incidente.

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En su respuesta sobre el suceso del viernes 30 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que ocurrió cuando intentaba arrestar a González Lobo, un inmigrante indocumentado procedente de Venezuela.

“En julio de 2023, González Lobo ingresó al país utilizando la desastrosa aplicación CBP One de la administración Biden y fue liberado sin ningún tipo de control. Un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en su contra tras no presentarse a su cita judicial”, dijo el DHS.

El Departamento de Seguridad Nacional mencionó que el hombre venezolano permanecerá bajo custodia de ICE mientras espera el proceso para ser deportado y aseguró que se le garantizará el debido proceso, sin ignorar el estado de derecho.

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“Durante el arresto, González Lobo huyó a pie de su vehículo y luego se resistió físicamente a los agentes, negándose a obedecer las órdenes legales”, expresó la agencia federal.

“Simultáneamente, un transeúnte armado con gas pimienta se enfrentó a los agentes, generando un momento de caos en una escena que, hasta entonces, estaba bajo control. Estas acciones crearon un entorno innecesariamente peligroso y precario para las fuerzas del orden federales mientras intentaban cumplir con su deber y efectuar el arresto”, añadió.

El DHS mencionó que los agentes federales de inmigración se basaron en su formación y aseguró que tomaron todas las medidas disponibles para asegurar la escena, controlando a los dos hombres, que habían provocado el caos, sin que se produjeran más incidentes.

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“No se tolerará la violencia contra los agentes de ICE ni contra ningún miembro de las fuerzas del orden. Nuestros agentes cumplen con sus deberes, encomendados por el Congreso, al servicio de la seguridad pública y el estado de derecho. Cualquier persona que, sin previo aviso, agreda, obstaculice o ataque violentamente a los agentes, será arrestada y procesada conforme a la ley”, advirtió el DHS.

De acuerdo con la agencia, las fuerzas del orden federales han sido objetivo de una campaña de violencia altamente coordinada.

“Nuestros agentes se enfrentan a un aumento de más del 1,600% en agresiones, un incremento del 3,300% en ataques con vehículos y un aumento del 8,000% en amenazas de muerte“, aseguraron los funcionarios federales.

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La agencia dijo que esos actos de violencia deben terminar, por lo que cualquier persona que agreda a sus agentes o intente obstaculizar su labor está cometiendo un delito grave y un crimen federal.

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