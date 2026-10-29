Tribunal prohíbe detener a inmigrantes por motivos raciales en el sur de California

Un tribunal federal otorgó una orden judicial preliminar en el caso Vásquez Perdomo vs. Mullin que impide al gobierno del presidente Donald Trump continuar con su práctica de detener en el sur de California a inmigrantes de forma injustificada y discriminatoria por motivos raciales.

En un comunicado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó que el tribunal también certificó parcialmente una demanda colectiva contra las personas afectadas por la práctica de las agencias federales de inmigración.

Después de examinar las pruebas presentadas en el caso, la orden judicial prohíbe a los acusados aplicar su política y práctica de llevar a cabo arrestos en el Distrito Central de California con base en estereotipos raciales, salvo cuando dicha detención se realice en un puerto de entrada, puesto de control u otro equivalente funcional de la frontera sur.

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La instrucción del tribunal federal se aplica al Distrito Central de California, que incluye los condados de Los Ángeles, Riverside, Orange, San Bernardino, Ventura, San Luis Obispo y Santa Bárbara.

“Al desarrollar una sospecha razonable, un agente o funcionario de inmigración debe considerar la totalidad de las circunstancias y no puede basarse únicamente en la condición aparente de persona de bajos ingresos o de clase trabajadora y latina, incluso cuando un objetivo identificado sea presuntamente de bajos ingresos o de clase trabajadora y latino”, dice la orden.

“Esta orden reconoce que los delincuentes armados que atacaron y secuestraron a miembros de la comunidad latina en el sur de California simplemente estaban aplicando perfiles raciales a tantas personas como pudieron arrestar, una práctica que viola múltiples disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos”, declaró el director de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU del Sur de California, Mohammad Tajsar.

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“Tras más de un año recopilando abundante evidencia de comportamiento ilegal generalizado, ahora supervisaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial para asegurarnos de poner fin de una vez por todas a este proyecto de represión migratoria racista”, añadió.

La demandante en el caso, la directora ejecutiva de Carwash Worker Center (CLEAN), Flor Meléndrez, dijo que, durante más de un año, agentes han estado presentándose en lavaderos de autos para arrestar a trabajadores inmigrantes sin una orden judicial, sin preguntarles si tenían familias o un hogar al cual regresar.

“La ley exige más que una simple suposición sobre la situación de una persona, y hoy el tribunal obligó al gobierno a cumplirla. Nuestra comunidad luchó por esta protección y exigiremos que el gobierno la cumpla en cada calle y en cada lavadero de autos”, agregó Meléndrez, también miembro de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles.

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La abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, Lauren Michel Wilfong, afirmó que la orden judicial confirma lo que los residentes de Los Ángeles conocen, que el DHS está discriminando racialmente a las comunidades latinas de clase trabajadora, lo que debe terminar.

“Desde junio de 2025, el DHS ha patrullado las calles de Los Ángeles, deteniendo a jornaleros, trabajadores de lavaderos de autos, vendedores ambulantes y trabajadores agrícolas por motivos raciales, no por sospecha razonable“, expresó Wilfong.

“La orden judicial deja claro que los trabajadores latinos tienen derecho a vivir sus vidas sin ser detenidos por el color de su piel. Esta victoria fue posible gracias a los demandantes y a decenas de miembros del grupo que denunciaron las acciones ilegales del DHS y protegieron nuestros derechos fundamentales”, indicó Wilfong, coabogada de los demandantes en el caso de detención.

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La presidenta de la Junta del Supervisores del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, declaró que el fallo del tribunal confirma que la aplicación de la ley de inmigración federal por parte de la administración Trump viola la ley al realizar detenciones por motivos raciales en el sur de California.

“Durante el último año y medio, la aplicación de la ley de inmigración federal ha aterrorizado a las comunidades, incluyendo a los residentes del condado de Los Ángeles, sembrando miedo e inestabilidad en la vida de los trabajadores y las familias”, afirmó la presidenta de la junta de supervisores.

Solís añadió que la orden judicial reconoce la insistencia del gobierno federal en una política ilegal y el creciente historial de una administración que continúa buscando oportunidades para socavar los derechos constitucionales de la ciudadanía. Si bien el fallo está siendo impugnado nuevamente, el condado de Los Ángeles mantiene su firme compromiso de apoyar a los angelinos y su libertades civiles”, subrayó.

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El asesor jurídico de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Carl Bergquist, aseguró que el tribunal leyó y escuchó el testimonio de una comunidad asediada por operaciones inconstitucionales de su propio gobierno federal.

“La orden judicial establece contundentemente que estas deben cesar de inmediato“, reiteró Bergquist. “Los valientes demandantes en este caso, incluido el Sr. Vásquez Perdomo, han puesto de manifiesto la implacable agresión de esta Administración contra nuestra Constitución, la negación del debido proceso, las detenciones sin orden judicial y el perfilamiento racial como base de todo ello”, añadió.

El asesor jurídico de CHIRLA declaró que se asegurarán de que esta orden judicial se cumpla al pie de la letra.

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La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, emitió una declaración tras conocer que un juez federal prohibió a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el arresto de personas basados con perfiles raciales.

“Los agentes de ICE no se están enfocando en delincuentes violentos. Están aplicando perfiles raciales a nuestros residentes latinos: deteniendo a personas por su apariencia, su forma de hablar o su lugar de trabajo”, expresó la supervisora.

“Esto representa un agravio contra toda nuestra comunidad latina, y este juez federal alude a un ‘montón de pruebas’ que así lo demuestra. Celebro la orden del juez, pero todos sabemos que, mientras ICE siga andando por nuestras calles, los derechos de nuestros residentes seguirán siendo vulnerados”, añadió Hahn.

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La presidenta de United Farm Workers (UFW), Teresa Romero, una de las demandantes en el caso, dijo que, mientras los trabajadores agrícolas de todo el estado siguen siendo aterrorizados por el aumento de agentes de ICE dirigidos particularmente a las comunidades rurales, las comunidades latinas trabajadoras confían en los tribunales para defender sus derechos.

“La orden judicial de hoy fortalecerá la protección de los trabajadores agrícolas en el Distrito Central de California, desde los campos de fresas de Ventura hasta las plantaciones de dátiles de Coachella”, dijo Romero.

La presidenta de UFW mencionó que los trabajadores agrícolas de todo el país merecen la misma protección, mientras que los trabajadores agrícolas del Distrito Central de California deben contar con esa protección aplicada y defendida contra los agentes federales que actúan al margen de la ley.

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Romero reiteró que toda persona trabajadora merece poder trabajar y alimentar a su familia sin tener que sufrir el terror del gobierno.

Los demandantes son representados por la Fundación ACLU del Sur de California, el bufete de abogados de Stacy Tolchin, la Clínica de Solidaridad para la Justicia Racial y de Inmigrantes de la Facultad de Derecho de UC Irvine, Public Counsel, Munger, Tolles & Olson LLP y la Red Nacional de Organización de Trabajadores Jornaleros (NDLON).

También por las Fundaciones ACLU del Norte de California y de los condados de San Diego e Imperial, Hecker Fink LLP, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes y por Martínez Aguilasocho Law Inc.

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