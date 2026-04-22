ACLU exige liberar a inmigrante detenido tras demandar al Gobierno de Trump por redadas en Los Ángeles

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) exigió la liberación inmediata de Isaac Villegas, un inmigrante detenido por segunda vez por autoridades migratorias tras sumarse a una demanda colectiva contra el Gobierno de Donald Trump, en un caso que ha encendido alertas sobre posibles represalias oficiales.

ACLU calificó el arresto como una posible “represalia”, dado que Villegas forma parte de una demanda contra las redadas masivas realizadas en Los Ángeles en 2025. “Parece constituir una represalia por haberse pronunciado en contra” del Gobierno, señaló en un comunicado Chandra Bhatnagar, directora ejecutiva de la organización del Sur de California.

Villegas, inmigrante originario de Panamá y trabajador jornalero, fue detenido nuevamente la semana pasada durante una cita rutinaria con ICE, pese a que un juez de inmigración le había concedido libertad bajo fianza el año anterior mientras enfrentaba su proceso de deportación.

Su primera detención ocurrió el 18 de junio de 2025, cuando esperaba en una parada de autobús en Los Ángeles, como parte de los operativos migratorios que resultaron en cientos de arrestos. De acuerdo con la demanda colectiva, respaldada por la ACLU y otras organizaciones, dichas redadas habrían utilizado “perfil racial”, enfocándose en personas por “hablar español o desempeñar ciertos trabajos”.

Expertos citados por The Washington Post han advertido que las detenciones migratorias tras la participación en demandas legales pueden generar un “efecto inhibidor” sobre el ejercicio de derechos civiles, particularmente en comunidades vulnerables.

En la misma línea, análisis de Human Rights Watch subrayan que las políticas migratorias restrictivas en EE.UU. han derivado en preocupaciones por abusos de poder y falta de debido proceso.

La ACLU sostiene que la nueva detención de Villegas no solo viola la orden judicial previa, sino también derechos fundamentales protegidos por la Constitución estadounidense. “Las represalias son un rasgo distintivo de los regímenes autoritarios, y no las toleraremos… Exigimos que el DHS libere a Isaac de inmediato”, afirmó Bhatnagar.

El caso también ha puesto bajo escrutinio las prácticas del sistema migratorio. Datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) muestran que el número de detenciones por parte de ICE ha aumentado en los últimos años, en paralelo con un endurecimiento de las políticas migratorias.

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