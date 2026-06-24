La ACLU destinará $50 millones de dólares para proteger el voto durante las elecciones intermedias

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dio a conocer su intención de lograr que se respete el voto durante las elecciones intermedias a través de una estrategia a la cual le destinará $50 millones de dólares.

La organización no partidista y sin ánimo de lucro ha comenzado a desplegar a miles de empleados en estados como Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, donde considera necesario hacerle frente a una posible interferencia electoral y la privación del derecho al voto, situación que podría afectar los resultados de los comicios de mitad de mandato.

La estrategia asumida por la ACLU surge en respuesta al plan del presidente Donald Trump dirigido a federalizar las elecciones y ante el llamado hecho a los legisladores para aprobar la Ley SAVE America, a través de la cual se pretenden reformar los requisitos para votar.

El enfoque de dicha legislación consiste en exigirles a las personas que, para tener derecho de votar, deben presentar una prueba de ciudadanía, así como una identificación con fotografía.

Además, al voto por correo se le impondrán limitantes debido a la consideración de que en la actualidad enfrenta el riesgo de ser manipulado.

El resultado de las elecciones intermedias podría repercutir en el proyecto de nación de Donald Trump. (Crédito: Morry Gash / AP)

A esto debe agregarse que un grupo legisladores teme que, si el gobierno ordena el despliegue de agentes de inmigración en los centros de votación, por el simple hecho de saber que existe la opción de que puedan deportar a alguna persona, eso se convertirá en factor disuasorio para los votantes a nivel nacional.

Frente a esta situación, Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de la ACLU, difundió un comunicado reiterando el compromiso de la organización de velar porque continue prevaleciendo la voluntad de las personas.

“Nuestro derecho al voto se enfrenta a un ataque coordinado en múltiples frentes. Pero en una democracia, la gente elige a sus políticos, no al revés.

Cuando se restringe el acceso al voto y no se respetan los resultados de las elecciones, los cimientos mismos de nuestra democracia penden de un hilo. Por eso, la ACLU está lanzando el programa de protección electoral más grande de nuestra historia centenaria”, indica la misiva.

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