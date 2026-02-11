CBP acepta no interrogar a periodistas por su trabajo en la frontera tras acuerdo histórico

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aceptó este miércoles emitir nuevas directrices que impidan a sus agentes interrogar a periodistas sobre sus trabajos periodísticos al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

Esta medida responde a un acuerdo legal histórico con cinco fotoperiodistas que denunciaron violaciones a sus derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución y la Ley de Privacidad.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) informó que el acuerdo fue alcanzado como parte de una demanda que impugnó lo que los periodistas calificaron como acoso e interrogatorio ilegal por parte de agentes fronterizos entre 2018 y 2019.

Según el anuncio, los demandantes, Bing Guan, Go Nakamura, Mark Abramson, Kitra Cahana y Ariana Drehsler, son fotógrafos estadounidenses que viajaron a México entre noviembre de 2018 y enero de 2019 para documentar las caravanas de personas migrantes que se dirigían hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Tras regresar al territorio estadounidense, estos cinco periodistas fueron detenidos e interrogados por agentes de CBP, quienes les pidieron detalles sobre sus fuentes, sus reportajes y sus observaciones en el terreno.

Los fotoperiodistas denunciaron que estas acciones no tenían base legal y que su objetivo era intimidarlos para que dejaran de reportar sobre temas migratorios.

Una investigación periodística previa había revelado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantenía una base de datos de inteligencia dirigida a periodistas, activistas y abogados, en la que estos reporteros aparecían identificados para recibir “escrutinio adicional” en puntos fronterizos.

Pese a ello, la Casa Blanca intentó desestimar la demanda, pero un tribunal federal determinó que los periodistas habían demostrado que sus derechos amparados por la Primera Enmienda habían sido violados, lo que permitió que el caso siguiera su curso y terminara en este acuerdo.

“Es claro que las acciones del gobierno buscaban infundir miedo en periodistas como yo, para intimidarnos y que dejáramos de informar sobre lo que sucede en el terreno”, dijo uno de los demandantes en un comunicado.

Como parte del acuerdo, CBP deberá emitir directrices oficiales basadas en la Primera Enmienda y la Ley de Privacidad que orienten a sus agentes sobre cómo tratar a periodistas en puntos fronterizos.

Con ello, se compromete a garantizar que reportajes previos de periodistas no sean usados como base para futuros interrogatorios y pagar una cantidad para cubrir los costos legales y honorarios de los abogados de los demandantes.

