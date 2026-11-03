“Ahora están peor”: ICE va tras voluntarios de respuesta rápida en la costa central de California

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están acosando cada vez más a los voluntarios de las redes locales de respuesta rápida, denuncian organizadores.

La intensificación de las agresiones se produce en medio del incremento de las operaciones y detenciones del ICE en todo California.

También pone en evidencia el alarmante aumento de casos en los que ciudadanos estadounidenses son blanco de los agentes federales de inmigración, en ocasiones con la colaboración de las fuerzas del orden locales.

“Hemos observado un incremento en los secuestros de inmigrantes desde que comenzó la campaña Safe California”, afirmó Claudia González, portavoz de la organización sin fines de lucro 805 UndocuFund, que gestiona redes de respuesta rápida en toda la Costa Central.

Safe California es un operativo de migración de 45 días lanzado a principios de octubre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que supervisa al ICE.

Los informes indican que, desde el inicio de la operación, cientos de personas han sido detenidas en todo el estado; se trata del mayor aumento en el número de detenciones desde las redadas masivas llevadas a cabo en 2025. Uno de los afectados es un estudiante de secundaria de 20 años, a quien le rompieron la muñeca en tres partes, después de que agentes del ICE lo derribaran violentamente mientras se dirigía a la escuela.

“Pero también ha aumentado el hostigamiento contra los observadores”, añadió González.

“Ella sintió mucho miedo’

805 UndocuFund cuenta con más de 1,500 voluntarios en tres condados: Santa Bárbara, Ventura y San Luis Obispo. Los observadores reciben una capacitación en la que se les informa que tienen el derecho constitucional de documentar las actividades del ICE en sus comunidades.

González señala que también se anima a los voluntarios a retirarse siempre que no se sientan seguros.

Una de estas voluntarias es Alexandra, quien fue detenida por el ICE el 15 de octubre en Santa María, una ciudad con mayoría de población latina situada aproximadamente a una hora al norte de Santa Bárbara.

(805 UndocuFund ha solicitado que no revelemos los nombres de los voluntarios que actúan como observadores, por temor a posibles represalias por parte de agencias federales).

Según González, Alexandra se encontraba con otros voluntarios alertando a los residentes sobre la presencia del ICE en el vecindario. Agentes del ICE la siguieron en su vehículo, la detuvieron y la mantuvieron retenida en las instalaciones locales del ICE antes de liberarla media hora más tarde. No se presentaron cargos en su contra.

“La detuvieron para intimidarla. A pesar de ser ciudadana estadounidense, al igual que todos nuestros voluntarios, Alexandra nos contó que, durante su detención, sintió mucho miedo; en ese momento comprendió el temor que experimentan los inmigrantes y sus familias cuando son detenidos”, afirmó González.

Y añadió: “El ICE la asustó, pero ella ha seguido patrullando y alertando a la comunidad”.

Un agente de policía en Santa María, California, detiene a un observador voluntario de la organización en defensa de los derechos de los inmigrantes 805 UndocuFund. Crédito: 805 UndocuFund | Cortesía

Un día antes de la detención de Alexandra, Joseph D., quien comenzó como voluntario en 805 UndocuFund y ahora se desempeña como organizador de respuesta rápida de la organización, fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

“Fue detenido mientras patrullaba en Camarillo”, explicó González.

Camarillo está ubicada a unas 100 millas al sur de Santa María, y fue el lugar donde ocurrió una redada del ICE con consecuencias fatales en 2025.

“Lo mantuvieron detenido durante dos horas y, aunque lo dejaron en libertad, su caso sigue pendiente para determinar si se le presentarán cargos”.

Ni Alexandra ni Joseph resultaron heridos durante sus detenciones; sin embargo, otra voluntaria de 805 UndocuFund, cuya identidad no fue revelada, sufrió moretones en los brazos después de que los agentes la agarraran a la fuerza para impedirle grabar las detenciones llevadas a cabo por el ICE en el exterior de la cárcel de Santa María, señaló González.

‘Siempre nos han atacado’

González dice que si bien la hostilidad que ella y otros activistas a favor de los inmigrantes enfrentan por parte de los agentes federales de inmigración no es algo nuevo, el nivel de agresividad sí lo es.

“Siempre nos han atacado’, afirmó. “Nos apuntan con armas a la cara, nos rocían con gas pimienta y emplean diversas formas de intimidación; pero ahora la situación es peor”.

Se observaron tácticas similares durante redadas masivas el año pasado en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Minneapolis, donde agentes del ICE mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses: Renee Nicole Good y Alex Pretti. Ambos perdieron la vida mientras documentaban las actividades del ICE.

Informes de NPR sugieren que el ICE también está recurriendo a extensas herramientas de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para monitorear, detener e intimidar tanto a las personas que pretende deportar como a los ciudadanos estadounidenses que critican sus políticas.

Asimismo existe una creciente preocupación por lo que muchos describen como una colaboración entre las fuerzas del orden locales y los agentes federales de inmigración, una práctica prohibida por la ley SB 54, la ley santuario de California.

Varios videos, incluido uno en el que un observador es detenido por la policía local, muestran a agentes del orden en ciudades como Santa María apoyando, al parecer, al ICE durante sus operaciones.

“Los agentes de policía se quedan de brazos cruzados mientras nos hostigan”, comentó Joseph. “Las consecuencias son que la gente evita llamar al 911… y la confianza en la policía se erosiona; es la propia conducta policial la que genera esa desconfianza”.

Leo Martínez forma parte de VC Defensa, un grupo de base que aboga por los derechos de los inmigrantes en el condado de Ventura. Ha sido detenido por agentes del ICE en tres ocasiones: la primera en octubre de 2025, y posteriormente en marzo y mayo de 2026.

Según Martínez, las fuerzas del orden locales actúan como personal de seguridad para los agentes del ICE; pero, “dado que los motivos de nuestras detenciones son absurdos, la mayoría de los observadores arrestados, incluyéndome a mí, hemos logrado quedar en libertad sin cargos”.

Y añade: “Incluso cuando han presentado cargos, no han prosperado, porque las acusaciones carecen de fundamento”. El Departamento de Policía de Santa María no respondió a las solicitudes de comentarios de ACoM antes del momento de la publicación.

“Sinceramente, creemos que las detenciones por motivos migratorios y el hostigamiento contra los observadores continuarán más allá del día de las elecciones, el 3 de noviembre”, señaló González.

“No sabemos si continuarán con la misma intensidad, pero persistirán mientras el presidente Trump esté en el poder”. No obstante, añadió que, si bien los “voluntarios están cansados de este asedio, también están decididos a seguir adelante”.

Este reportaje se elaboró como parte de Aquí Estamos/Here We Stand, un proyecto periodístico colaborativo entre American Community Media y diversos medios de comunicación comunitarios en todo el estado.