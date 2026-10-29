El alto costo de la grúa tras una detención por parte de ICE

FRESNO, California – El operador de grúas Ramiro Basurto pierde hasta 700 dólares, sin contar su tiempo ni el costo del diésel, que actualmente ronda los 8.49 dólares por galón, cada vez que recoge un vehículo abandonado perteneciente a una persona detenida por agentes federales de inmigración.

Pero esos costos no impidieron que Basurto, originario de México, ofreciera servicio de grúa gratuito a cualquier persona detenida, tras darse a conocer un aumento en las detenciones de inmigrantes en todo el Valle Central.

“Lo hago porque soy uno de ellos”, comentó Basurto, añadiendo que llega a remolcar hasta cuatro vehículos al día sin costo alguno para sus dueños. “Soy hijo de inmigrantes. Vengo de abajo. Cuando uno proviene de orígenes humildes, mira a su alrededor y sabe bien cómo es la situación”.

Al referirse a la reciente oleada de detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que comenzó el 5 de octubre, añadió: “Al ver lo que estaba ocurriendo… decidí poner mi granito de arena y retribuir a mi gente. No los voy a dejar solos”.

Residentes del Valle como Basurto no perdieron tiempo y pasaron a la acción para ayudar a los afectados por lo que se prevé sea una operación de control migratorio de 45 días, la cual abarca gran parte de California, apenas unas semanas antes de las próximas elecciones de mitad de mandato.

Hasta el momento, más de 100 personas, trabajadores agrícolas, jardineros, obreros de la construcción, entre otros, han sido detenidas en esta reciente operación del ICE.

Los residentes indocumentados representan el 12% (aproximadamente 124,000 personas) de la población del condado de Fresno. Por otra parte, los datos indican que la gran mayoría de las personas arrestadas por el ICE desde el inicio de la segunda administración de Trump carecen de antecedentes penales.

Una decisión obvia

Una ama de casa de Fresno, que prepara empanadas rellenas de coco, se ofreció de inmediato a realizar las compras y entregas de víveres para aquellas personas que temen salir de sus hogares. También recoge a los niños de la escuela para los padres que temen ser detenidos.

Una mujer de Kerman, localidad situada a unas 15 millas al oeste de Fresno, quien vende tamales y bebidas calientes durante la madrugada a los trabajadores que se dirigen al campo, organizó un grupo para preparar 500 raciones de comida, compuestas por pollo, arroz, frijoles y tortillas de maíz, destinadas a los residentes que pasan hambre.

Un entrenador y emprendedor de Fresno recorre la región y mantiene informada a su amplia audiencia en redes sociales sobre cualquier actividad verificada del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Sus publicaciones en Facebook, que incluyen enlaces a organizaciones que ofrecen desde ayuda alimentaria hasta asesoramiento legal, han acumulado más de 11 millones de visitas.

“Por supuesto que me sorprendió ver la solidaridad que tenemos como comunidad, pero nunca imaginé el impacto que llegaría a tener mi página (de Facebook)”, comentó Gus Gutiérrez, conocido como Coach Gus por sus 44,000 seguidores en dicha red social.

Gutiérrez espera que otros usuarios de redes sociales con gran número de seguidores se involucren para ayudar a quienes temen ser arrestados por agentes de inmigración, incluso si residen en el país de manera legal. Según él, la comunidad ha llenado un vacío dejado por las autoridades gubernamentales, las cuales han tardado en pronunciarse a favor de la comunidad indocumentada o se han limitado en cuanto a las acciones que pueden emprender.

Organizaciones como Centro La Familia, Faith in the Valley, la United Farm Workers Foundation y CIVIIC (Central Valley Immigrant Integration Collaborative) han brindado diversos servicios, que incluyen asistencia legal y provisión de alimentos.

“Esto es algo muy importante para mí, ya que fui indocumentado durante 25 años”, señaló Gutiérrez al explicar por qué decidió pasar a la acción. “Fue una decisión obvia; no tuve que pensármelo dos veces”.

Como suele desplazarse para llevar a sus hijos a la escuela o realizar recados, Gutiérrez ha llegado a recorrer zonas tan distantes como Visalia (al sur), Stockton (al norte), Reedley (al este) y Mendota (al oeste). Gutiérrez recibe información de sus seguidores, ya sea sobre la presencia de vehículos sospechosos sin matrícula en algún vecindario, sobre campañas de recaudación de fondos (como las de GoFundMe) o sobre lugares donde se han programado distribuciones de alimentos. A Gutiérrez le gustaría ver aprobada una reforma migratoria. “Sé de primera mano lo que significa vivir en las sombras, con ese miedo constante y la incertidumbre de no saber qué podría pasar mañana”, afirmó.

Más que un simple remolque

Basurto fundó su empresa de grúas, Buena Vista Towing, en 2019. Le puso ese nombre en honor a su lugar de origen, en el estado mexicano de Guerrero. En ocasiones, realiza servicios de remolque bajo la promesa de que el cliente pagará más adelante.

“Hay personas que son demasiado pobres como para poder permitirse gran cosa”, comenta, refiriéndose a una crisis de asequibilidad más amplia que afecta al país y que constituye un tema central en esta temporada electoral.

El fin de semana pasado, Basurto se detuvo en un Costco de Fresno, compró 40 docenas de huevos y los regaló. Le gustaría hacer más, pero sus ingresos son limitados. Uno de sus hijos colaboraba en la empresa de grúas, pero tuvo que regresar a otro empleo debido a una baja en la actividad del negocio.

Aun así, Basurto no se lo piensa dos veces a la hora de tomar sus decisiones. “Así fue como nos enseñó mi padre. Él tenía una pequeña tienda y, a veces, la gente no tenía suficiente dinero; mi padre les daba las cosas a un precio muy bajo o incluso sin cobrar”, relata Basurto. “Fue un ejemplo a seguir para mí”.

Basurto cuenta con un par de amigos que le ayudan aportando algo de dinero para el combustible. “Me encantaría hacer más”, comenta mientras espera un aviso de servicio en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en el centro de Fresno.

Basurto afirma que siente empatía por los trabajadores agrícolas, ya que él mismo trabajó en el campo en el pasado.

“La verdad es que me siento bendecido”.

Cubrir una necesidad

Ayudar a los necesitados no es algo nuevo para Alvarado, una residente de Kerman que, hace dos años, ayudó a recaudar 10,000 dólares mediante la venta de 4,000 tamales para apoyar a las familias de siete trabajadores agrícolas que fallecieron en un accidente automovilístico ocurrido a primera hora de la mañana, mientras se dirigían a su trabajo.

Tras haber distribuido más de 500 comidas la semana pasada, Alvarado planea una entrega aún mayor para el 20 de octubre, destinada a familias que temen salir de casa, ya sea para ir a trabajar o para hacer compras.

“No tengo un gran negocio, pero tengo un Dios grande en mi negocio”, comenta Alvarado, quien cuenta con la ayuda de voluntarios para preparar la comida. “Pienso en las situaciones que yo misma viví, y no quisiera escuchar a nadie decir que no tiene lo suficiente para alimentar a sus hijos”.

Cuando llegó a Kerman en 2022, Alvarado trabajó en el campo. Poco después de enterarse sobre los operativos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), supo que había gente pasando hambre. A pesar de contar con un estatus legal, Alvarado teme salir a la calle por miedo a ser acosada por agentes de inmigración.

“Me siento muy contenta, porque es algo positivo cuando los miembros de una misma comunidad se preocupan por su propia gente”, señaló.

Según Alvarado, corresponde a la comunidad colaborar y brindar apoyo durante esta ola de medidas migratorias, ya que las necesidades no pueden esperar a que los funcionarios electos intervengan. “La gente necesita alimentar a sus hijos”.

La ayuda no puede esperar

Erika Emprendedora realiza las compras de víveres de forma gratuita para unas cuatro familias al día, ayudándolas así a evitar el riesgo de encontrarse con las autoridades migratorias.

“Pensé en las personas que no hablan el idioma o que tienen dificultades con sus teléfonos móviles”, comenta Erika, añadiendo que esta actividad es demandante, ya que también debe atender a su propia familia. Aun así, encuentra tiempo para informar a sus 12,000 seguidores en Facebook sobre los lugares donde se ha visto a agentes del ICE.

Hay muchas otras personas que también están colaborando. El propietario de un pequeño mercado en Madera ofrece entrega gratuita de víveres y está organizando una distribución de alimentos. Él aconseja a las personas que envíen a sus hijos, o a alguien que cuente con estatus legal, a recoger los víveres. La entrada del establecimiento permanece vigilada para impedir el acceso a los agentes de inmigración.

Por su parte, la alcaldesa de Kerman, María Pacheco, logró recientemente que los agentes del ICE abandonaran su ciudad. Su actuación se ha vuelto viral en las redes sociales y fue difundida por el comediante George López. Otra mujer, por su parte, está repartiendo vegetales frescos provenientes de su pequeña granja cerca de Sanger.

Todos coinciden en que la ayuda no puede esperar.

Este reportaje fue elaborado como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto periodístico colaborativo entre American Community Media y diversos medios de comunicación comunitarios en todo el estado.