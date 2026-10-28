Grupos comunitarios acusan a alguaciles del Este de Los Ángeles de cooperar con ICE 

Por los últimos 45 días, las operaciones selectivas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han causado estragos y temor en el Este de Los Ángeles, en particular porque han operado desde el estacionamiento de la Estación de Patrullaje del Sheriff del condado de Los Ángeles (ELALASD), desde donde se despliegan al interior del parque Belvedere para arrestar a inmigrantes.

La clave de su operatividad en el Este de Los Ángeles se da, porque a la entrada al edificio no hay ningún señalamiento de restricción por parte del LASD, según la ordenanza de “Zonas libres de ICE”, aprobada por la Junta de Supervisores, en enero.

De hecho, el estacionamiento público de Belvedere Park, adyacente a la calle Tercera, no cuenta con señalización alguna relacionada con actividades de aplicación de leyes migratorias civiles. Por el contrario, un letrero indica: “Estacionamiento Público”.

Política violentada sin consecuencias

La Política de “Lugares Sensibles” del Condado (Política de la Junta 3.175) restringe la aplicación de leyes migratorias y las investigaciones en instalaciones y propiedades del Condado —en la medida en que la ley lo permite— y designa todas las propiedades que son propiedad del Condado, arrendadas o controladas por este, como “lugares sensibles”.

Hasta ahora, activistas de la Organización de Servicio Comunitari de Boyle Heights (Centro CSO) una organización comunitaria y de base que lucha por los derechos de los inmigrantes, la justicia social, la educación pública y la rendición de cuentas de la policía, han contabilizado cinco detenciones en el parque Belvedere.

Numerosos informes y videos que circulan en redes sociales han documentado los operativos y las detenciones de personas que visitan el Belvedere Park, ubicado entre el 4801 y el 4837 en el este de Los Ángeles.

El 3 de agosto se llevaron a una persona; dos días más tarde los agentes arrestaron a otro hombre, y el 8 de octubre, aproximadamente a las 10:20 a.m., un video ampliamente difundido por Unión del Barrio captó al menos a dos agentes con chalecos de ICE deteniendo a una persona cerca del Belvedere Park —entre las calles Mednik y Tercera.

“Hay alguien adentro del sheriff que está dando permiso para que los agentes de ICE se estacionen en propiedad del condado”, dijo “Anthony”, un activista del este de Los Ángeles. “Quienquiera que sea, sabe que está violando la ordenanza del condado de la zona libre de ICE”.

Entre los detalles claves de la política aprobada por las cinco supervisoras se incluyen prohibiciones para que los agentes del ICE utilicen las propiedades del condado como áreas de preparación, puntos de despliegue de vehículos, lugares de procesamiento o bases operativas para la aplicación de leyes de inmigración de carácter civil.

“¡Chi**a la migra y la policía!”

“Chi**a la migra. ¡Y la policía!”, gritaron los manifestantes mientras avanzaban desde el anfiteatro del parque hacia las oficinas del ELALASD, al otro lado del parque Belvedere, mientras eran vigilados a distancia por patrullas del alguacil, estacionadas justo donde lo están haciendo los agentes de ICE.

“Cuando los inmigrantes son atacados, ¿qué hacemos? ¡Respondemos luchando!”, exclamó Verita Topete, “Protestamos contra el Departamento del Sheriff de East Los Angeles. Ha habido informes de que miembros de nuestra comunidad indocumentada están siendo secuestrados aquí, en este parque comunitario”.

Brianna Mosqueda pidió a la comunidad que reporte cualquier redada de inmigración a la Red de Respuesta Rápida de Boyle Heights al (323) 805-1049. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Estamos viendo cómo arrastran a miembros de nuestra comunidad por el césped del parque; los levantan a la fuerza y los secuestran mientras esperan en la parada de autobús o almuerzan en las mesas de picnic. ¡Qué vergüenza! El estado de California, junto con la ciudad de Los Ángeles, se supone que es un “santuario”, pero no lo es. Seguimos viendo el terror impuesto por ICE en nuestras calles”.

Derek Mejia, presidente del Comité de Rendición de Cuentas Policial de Centro CSO (Organización de Servicio Comunitario) señaló que una de las vías por las que luchan para frenar la violencia de los agentes de ICE, podría ser “si tuviéramos el control comunitario de la policía, y podríamos dirigir al sheriff -una facultad que no tienen- y decirles: “No estamos de acuerdo con que permitan que el ICE utilice su estacionamiento, ni con ningún tipo de colaboración con el ICE”.

“En realidad, no tenemos poder ni autoridad alguna para interpelar al sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, en ese sentido”, lamentó.

Los manifestantes rompieron el plástico amarillo de “prohibida la entrada” que las autoridades habían colocado alrededor del edificio de ELALASD. Además de proferir insultos a quienes se encontraban dentro de las oficinas, algunos intentaron golpear las puertas de vidrio con las manos.

Y, mientras descendían por el césped y se retiraban, de inmediato varias patrullas del alguacil acudieron para resguardar a sus compañeros que estaban en el interior del inmueble. No atacaron a nadie. Tampoco hubo arrestos.

Al final, aconsejaron a los residentes de Boyle Heights y del Este de Los Ángeles que reportaran cualquier sospecha de actividad de “la migra” en su área e hicieran un reporte a la Red de Respuesta Rápida de Boyle Heights, al (323) 805-1049.

“Serias preocupaciones”

Consultada por La Opinión, Hilda L. Solis, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y supervisora del Primer Distrito declaró: “Los informes sobre agentes federales de Inmigración operando en el estacionamiento de la estación del Sheriff en East Los Ángeles, junto al Centro Cívico de East Los Ángeles, generan serias preocupaciones; especialmente porque la política del Condado prohíbe que sus instalaciones sean utilizadas como base de operaciones para actividades de control migratorio”.

Solís indicó que, como coautora de la moción de la Junta de Supervisores para establecer ‘Zonas Libres de ICE’ (ICE Free Zones), “contribuí a implementar estas protecciones. Valoro que los departamentos del Condado hayan colocado señalización para reforzar esta política, y he solicitado a la Asesoría Jurídica del Condado (County Counsel) que garantice su plena implementación y cumplimiento”.

La supervisora enfatizó que, en todo el Condado de Los Ángeles, las familias viven con miedo, ya que las redadas migratorias agresivas, la discriminación por perfil racial y las detenciones ilegales amenazan los derechos civiles y la dignidad humana fundamental.

“Muchas de las personas afectadas son ciudadanas estadounidenses. También me preocupa profundamente que esta intensificación de las operaciones tenga como objetivo intimidar a los votantes elegibles y suprimir la participación electoral. Insto a los habitantes de Los Ángeles a mantenerse alerta, documentar los encuentros siempre que sea seguro hacerlo y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el control migratorio a las redes locales de respuesta rápida, incluida la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (Los Angeles Rapid Response Network), llamando al (888) 624-4752″.

Los manifestante pidieron explicaciones frente a la oficina del sheriff en el Este de Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Sin letrero no es “un lugar sensible”

El sheriff de Los Ángeles, Robert Luna respondió a La Opinión sobre presencia de ICE en el estacionamiento de la estación del Este de la ciudad.

¿Por qué la estación del Sheriff de East Los Ángeles (ELALASD) permite que los agentes del ICE utilicen propiedades del condado de Los Ángeles para preparar sus actividades antes de detener y arrestar a inmigrantes latinos cerca o dentro de Belvedere Park? ¿Quién les permite estacionarse allí?

“El personal de la estación del Sheriff de East Los Ángeles no participó en ninguna actividad federal de control migratorio. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) no están utilizando ninguna de nuestras instalaciones seguras, vinculadas a nuestra estación, para organizar o iniciar operaciones. Los agentes de ICE no notificaron a la estación de East Los Ángeles antes de la reciente detención de dos personas en Belvedere Park, que se encuentra junto a la estación. Al parecer, en los dos últimos incidentes, utilizaron los estacionamientos públicos vinculados a Belvedere Park para iniciar sus operaciones.

¿Por qué las autoridades de la estación del Sheriff de East Los Ángeles no intentaron impedir las detenciones y arrestos en el parque mientras ocurrían? Conocemos los casos de 5 familias distintas.

“Los agentes del Sheriff de East Los Ángeles no pueden obstruir a los agentes del ICE cuando estos desempeñan sus funciones. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles no participa en operaciones federales de control migratorio. Las agencias federales de aplicación de la ley operan bajo su propia autoridad legal, y los agentes del Sheriff no tienen la facultad de interferir en acciones federales legítimas”.

¿Constituyen estas detenciones y/o arrestos una violación de la «Ley Santuario» de California?

“Las dos detenciones mencionadas ocurrieron después de que los individuos fueran puestos en libertad tras haber estado bajo la custodia del Departamento del Sheriff, y tuvieron lugar fuera de las instalaciones de dicho departamento. El personal de la estación de East Los Ángeles no notificó al ICE sobre su inminente puesta en libertad, ni coordinó el traslado de estas personas a la custodia del ICE”.

Robert Luna, Sheriff de Los Ángeles. Crédito: Damian Dovarganes | AP

¿Violan estas detenciones la ordenanza de “zonas libres de ICE” (ICE-Free Zones) aprobada por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles?

“El estacionamiento público de Belvedere Park, adyacente a la calle 3rd, no cuenta con señalización alguna relacionada con actividades de aplicación de la ley migratoria civil. La Política de “Lugares Sensibles” del Condado (Política de la Junta 3.175) restringe la aplicación de leyes migratorias y las investigaciones en instalaciones y propiedades del Condado —en la medida en que la ley lo permite— y designa como “lugares sensibles” todas las propiedades que son propiedad del Condado, arrendadas o controladas por este”.

¿Qué comentarios tiene el Sheriff Robert Luna sobre lo que está ocurriendo en el estacionamiento de la estación de East Los Ángeles (ELALASD)? ¿Qué mensaje desea transmitir a los residentes que viven cerca de Belvedere Park, o de cualquier otro parque del Condado de Los Ángeles, respecto a estas redadas migratorias selectivas?

“La responsabilidad principal del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles es velar por la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de su estatus migratorio. Reconocemos que la aplicación de las leyes migratorias es un tema sumamente delicado que puede generar miedo e incertidumbre entre muchos miembros de nuestra comunidad. Toda persona en nuestro Condado merece ser tratada con humanidad”.

“El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles desea enfatizar que no participamos en ninguna actividad de aplicación de la ley migratoria civil. Dicha labor es responsabilidad de las agencias federales de aplicación de la ley. El Departamento no hace cumplir leyes civiles —como las relacionadas con infracciones migratorias—, ni tampoco indagamos sobre el estatus migratorio de las personas al responder a llamadas de servicio. Nuestro enfoque y prioridad siguen siendo la aplicación de las leyes estatales y locales, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras diversas comunidades en todo el Condado de Los Ángeles. Valoramos profundamente la diversidad, la inclusión y la confianza pública dentro de nuestras comunidades, y queremos que nuestros residentes sepan que, cuando soliciten ayuda, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles responderá, investigará y protegerá a todos, independientemente de su situación legal”.