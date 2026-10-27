Vendedores ambulantes del condado de Orange tienen temor ante operativos de ICE

El arresto de un vendedor ambulantes de flores en Santa Ana por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó que aumentara el temor entre comerciantes por posibles operativos de agentes federales.

Debido al riesgo de sufrir una detención por parte de ICE, algunos vendedores ambulantes del condado de Orange decidieron abandonar temporalmente sus puestos de trabajo, lo que perjudicaba la condición económica de sus familias, que dependen de sus ventas.

La mañana del domingo 25 de octubre, agentes federales de inmigración detuvieron a un vendedor ambulante de flores. lo que ocasionó que una familia enfrentara la deportación de uno de sus miembros.

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“Una señora me fue a avisar corriendo y me dijo: ‘Mija, escóndete porque ahí viene la migra’. Y me avisaron que el muchacho que estaba acá arriba y ase lo llevaron; y sí, me escondí mejor y ya no me puse a vender”, relató una vendedora ambulante que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, en entrevista con la cadena Telemundo.

El domingo, Ernesto Temoxtle, de 39 años, estaba vendiendo flores en la ciudad de Santa Ana cuando fue arrestado durante un operativo de ICE. Sus familiares aseguraron que, poco después de su arresto, Ernesto les comunicó que había formado documentos para regresar a México.

Los familiares dijeron que Ernesto Temoxtle había sido deportado hace más de 10 años. Ahora, menos de 24 horas después de ser detenido, el vendedor ambulante fue deportado a su país de origen.

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Los recursos que Ernesto generaba con sus ventas en Santa Ana los destinaba para enviarlos a su madre, quien se encuentra enferma en México.

Después del arresto de Ernesto, sus familiares, algunos de ellos que también se dedican a la venta de flores, temen ser las próximas víctimas de los agentes de inmigración, por lo que suspendieron temporalmente sus actividades ante los operativos de ICE.

Su decisión agrava su situación económica, pues desconocen cómo podrán mantener a sus familias mientras mantienen suspendidas sus ventas de flores.

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“Es demasiado difícil, porque nosotros no tenemos otro trabajo. Simplemente, somos floristas”, expresó una pariente de Ernesto Temoxtle.

Operativos de ICE en Culver City

Además de las redadas en Santa Ana, condado de Orange, se reportaron operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el área de Culver City, en Los Ángeles, donde presuntamente ocurrió el arresto de un trabajador de un camión de comida.

Videos que se hicieron virales en redes sociales mostraron el momento en que agentes federales se llevaron detenidos a un empleado de un establecimiento de comida.

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El incidente generó preocupación entre las personas que dependen de la venta ambulante para obtener recursos para sus familias, así como entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

“Es muy difícil porque sabemos que así se ganan la vida, y en caso de que alguien sea detenido, les ayudamos con asistencia legal”, declaró Ron Góchez, integrante de la organización Unión del Barrio.

Los grupos activistas defensores de los inmigrantes afirmaron que han aumentado las detenciones de vendedores ambulantes en el sur de California, por lo que advirtieron que las redadas de ICE ya afectan sus condiciones económicas.

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Góchez mencionó que algunos vendedores se alejan de sus puestos en el momento en que detectan la presencia de agentes federales, por lo que su organización ha tenido que intervenir para proteger sus pertenencias.

Abogados de inmigración recomendaron a las personas que podrían estar en riesgo de ser detenidos por agentes de ICE para que elaboren un plan legal con anticipación, conocer sus derechos y evaluar las alternativas disponibles para regularizar su situación migratoria.

“Establecer un plan con su abogado para que él o ella le aconseje y le diga: ‘Estos son todos tus peligros y podemos empezar a limpiar algunos de ellos. Estos son todos tus remedios, hay que empezar a aplicar por ellos'”, explicó Francisco Barba, abogado especializado en inmigración.

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Si ICE arresta a un familiar, puede ser localizado mediante el sistema de búsqueda de detenidos de la agencia federal, disponible en locator.ice.gov.

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