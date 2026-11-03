Houston convierte homenaje a Lorenzo Salgado en un llamado al voto contra las redadas de ICE

La muerte de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que recibió un disparo mortal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, se convirtió en uno de los símbolos de protesta contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump durante el cierre de las campañas para las elecciones de medio mandato.

En Magnolia Park, el vecindario del este de Houston donde murió el mexicano de 52 años, cientos de personas colocaron sus calcomanías de “I Voted/Yo voté” en un memorial levantado en su honor, como una forma de recordar a su familia y expresar su rechazo a las redadas migratorias.

El altar fue decorado con flores naranjas por el Día de Muertos, banderas mexicanas y un lienzo con la frase “Somos Lorenzo”, donde los residentes dejaron mensajes como “Ningún ser humano es ilegal” y “esto es por la familia del señor Salgado”.

Salgado, originario de México, llevaba aproximadamente 35 años viviendo en Houston y trabajaba en la construcción. Murió el 7 de julio de 2026 durante un operativo de ICE en una parada de tráfico. La agencia sostuvo inicialmente que el mexicano intentó evadir su detención, embistió un vehículo oficial y trató de atropellar a uno de sus agentes, quien disparó, según la versión oficial, en “defensa propia”. Sin embargo, posteriormente se reconoció que Salgado no era la persona que las autoridades buscaban originalmente.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene abierta una investigación sobre el incidente, mientras que la familia asegura que no ha recibido nuevas explicaciones del Gobierno federal.

Lorenzo Salgado Araujo was killed by ICE on Canal Street while driving his crew to work. ICE isn't judge and executioner. Everyone deserves due process. The GLO isn't law enforcement, and it should represent all Texans. This has to stop. Rest in peace, Lorenzo. pic.twitter.com/BQQ8q1DjQw — Benjamin Flores (@Flores4LandCom) November 3, 2026

La familia pide convertir el recuerdo en participación electoral

El impacto de la muerte también transformó la vida de su hijo Ronaldo Salgado, quien dejó su trabajo como maestro y entrenador deportivo para dedicar su tiempo a denunciar lo sucedido y exigir justicia. “Nos cambió la vida tremendamente. Yo era maestro y también entrenador de fútbol americano y de fútbol femenil. Ahora ya no estoy en el salón ni en el campo de fútbol. Me dedico a estar frente a cualquier cámara para contarle a la gente lo que le pasó a mi papá y para que no se olvide”, explicó.

Ronaldo también promovió la participación electoral entre las comunidades migrantes, con la intención de que los votantes respalden a candidatos comprometidos con proteger sus derechos. “Las elecciones son el 3 de noviembre y queremos que la gente salga a votar para cambiar las vidas de los inmigrantes como mi papá”, señaló.

La preocupación por las actuaciones de ICE se extiende más allá de Houston. Una encuesta de ReconMR realizada a principios de octubre encontró que 56% de los votantes de Texas considera que las tácticas de la agencia “han ido demasiado lejos”, frente a 11% que opina que no han sido suficientemente estrictas. Desde julio también se registraron otros episodios de violencia protagonizados por agentes migratorios en Texas, incluidos disparos contra el venezolano Wilber Garcés, en Austin, y un incidente en Houston que dejó gravemente herido al mexicano Miguel Parra.

Las elecciones representan una prueba para el dominio republicano en Texas, donde se disputan escaños legislativos y cargos estatales. En ese escenario, el voto latino y el descontento por las políticas migratorias podrían influir en los resultados. Ronaldo pidió a las familias organizarse para acudir a las urnas y respaldar a representantes que protejan a los inmigrantes. “Hay mucha gente que quiere un cambio en el gobierno para que esto no vuelva a pasar nunca más”, afirmó.

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