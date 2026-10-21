“Basta ya de violencia”, la campaña que expone las consecuencias de las redadas migratorias

Aunque se dice que el único sondeo que cuenta es el voto el día de la elección, todo apunta a que los demócratas podrían ganar el control al menos de la Cámara Baja en los comicios intermedios, y que el alto costo de vida y una política migratoria violenta que afecta a indocumentados, residentes legales y ciudadanos parece movilizar votantes.

Esto es especialmente cierto para los latinos que en las elecciones generales de 2024 aumentaron su apoyo a un Donald Trump que prometió abaratar el costo de vida y deportar “criminales”. Pero sus políticas públicas, con su guerra en Irán, su otra guerra de aranceles, y una violenta campaña de detenciones y deportaciones que se lleva por delante incluso a ciudadanos y despoja de mano de obra a sectores clave de nuestra economía, han terminado aumentando el costo de bienes y servicios para todos.

Como recordatorio, America’s Voice inició esta semana una campaña de vallas publicitarias en las principales vías de tránsito de cinco estados: Texas, Carolina del Norte, Georgia, Iowa y Minnesota bajo el lema ‘Basta ya de violencia’.

La violencia migratoria y sus víctimas

El objetivo es recordarles a los residentes y a los votantes que la política migratoria de Trump, centrada en detener y deportar mayormente a padres y madres de familia y a trabajadores, ha resultado en muertes a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Como los casos de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Minnesota. En Texas, ICE cobró las vidas de Lorenzo Salgado Araujo, propietario de una empresa de construcción con 35 años de vivir en Estados Unidos, con hijos ciudadanos y quien estaba regularizando su situación migratoria, y Rubén Ray Martínez, un ciudadano estadounidense de 23 años baleado en South Padre Island.

Son solo algunos ejemplos porque la violencia es a todos los niveles, en la intervención de agentes enmascarados y de gatillo alegre con indocumentados, residentes y ciudadanos; en centros de detención donde en días pasados se registró otra muerte de un inmigrante mexicano, el número 18 desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025.

En el portal endmassdeportation.org, America’s Voice señala que la aplicación de las leyes migratorias ha ido demasiado lejos. “Agentes enmascarados. Familias removidas de sus autos a la fuerza. Niños separados de sus familias. Personas baleadas en las calles. Ciudadanos estadounidenses víctimas del perfilamiento racial. En esto se ha convertido la aplicación de las leyes migratorias, y los estadounidenses saben que ha ido demasiado lejos. Es hora de acabar con la crueldad y restablecer el Estado de derecho”, señala el portal.

Encuestas reflejan el descontento latino

De hecho, una reciente encuesta de NBC News encontró que dos terceras partes de los latinos piensan que las políticas de deportación de Trump han ido demasiado lejos, y el 69% desaprueba su gestión en materia migratoria.

Sobre el mismo tema de la estrategia migratoria de Trump, una nueva encuesta de N+Univision y YouGov determinó que “el 79% de los demócratas de Florida afirma que se ha ido demasiado lejos, en comparación con el 44% de los independientes y el 15% de los republicanos. La cifra a nivel estatal es del 44%. Entre los latinos, el 55 % comparte esa opinión”.

Del apoyo a Trump al desencanto

En enclaves que se decantaron por Trump en 2024, en estados clave como Florida, Texas y Arizona, hay electores molestos por el alto costo de vida y por una política migratoria que afecta a familias de situación migratoria mixta, como la cancelación del TPS, el parole humanitario y las detenciones y deportaciones de personas sin historial criminal.

CNN habló con una cubanoamericana que votó por Trump y ahora está recorriendo vecindarios para asegurar que la gente salga a votar demócrata.

La Opinión cita a Chris Martínez, un técnico de mantenimiento de 28 años de Casa Grande, Arizona, “que votó por Trump con la expectativa de una economía más sólida y menos conflictos internacionales. Asegura que sus condiciones económicas han empeorado”.

“No está haciendo nada por nosotros, para nuestro beneficio. Y es una lástima porque me engañaron y me siento como un tonto”, afirmó Martínez.

Por los pasados años, los votantes latinos se han tornado cada vez más oscilantes, favoreciendo al partido que creen les ofrece mejores alternativas, pero retirándole su apoyo si no se cumplen las promesas.

Está por verse cómo se comportará este voto el 3 de noviembre, pero su presencia en distritos y estados clave puede ser un factor de peso hacia un cambio de mando en el Congreso. Y no cabe duda de que parecen haberle dicho ‘Basta ya de violencia’ a la política migratoria de Trump.

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