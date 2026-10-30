Texas acusa a agente de ICE por atropellar al mexicano Miguel Parra durante un operativo

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta cargos criminales en Texas por el atropellamiento del inmigrante mexicano Miguel Parra Hernández, quien sufrió graves lesiones durante un operativo migratorio el pasado 10 de octubre.

Un gran jurado del condado de Harris presentó una acusación contra Mario Alberto Morales, de 33 años, por agresión agravada con un arma mortal, luego de revisar las pruebas relacionadas con el incidente ocurrido en el noroeste de Houston.

La acusación representa un avance importante en una investigación que comenzó después de que el vehículo conducido por el agente embistiera a Parra, de 48 años, mientras este corría por un estacionamiento.

De acuerdo con el Houston Chronicle, los fiscales sostienen que Morales dirigió su camioneta Jeep Cherokee hacia el mexicano y las imágenes de vigilancia revisadas por los investigadores muestran que el vehículo aceleró y giró en dirección a Parra antes del impacto.

?#TeCuento | El 10 de octubre, el poblano Miguel Parra Hernández, de 48 años, fue atropellado por una camioneta ICE durante un operativo migratorio en Houston, Texas. El trabajador de la construcción sufrió una fractura de pierna en tres partes, lesiones en la cadera y una? pic.twitter.com/UlDCBENSjI — Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 14, 2026

ICE y los investigadores mantienen versiones distintas

El incidente ocurrió cerca de Clay Road y Highway 6, cuando agentes federales perseguían una camioneta en la que, según ICE, viajaba un hombre identificado como José Mendoza-Cervantes.

La versión de la agencia sostiene que Parra corrió frente a un vehículo oficial y fue atropellado. Sin embargo, el fiscal del distrito, Sean Teare, cuestionó ese relato y señaló que las imágenes apuntaban a un posible impacto intencional.

La investigación enfrenta obstáculos, ya que los agentes federales retiraron la camioneta involucrada antes de que las autoridades locales pudieran asegurarla. Aunque un juez autorizó posteriormente su revisión, los investigadores reportaron que no habían recibido acceso al vehículo hasta el 23 de octubre.

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