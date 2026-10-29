ICE oculta a miles de detenidos y enfrenta demanda por negarles defensa legal

Miles de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quedaron fuera del radar público y ahora organizaciones de asistencia legal llevan al Gobierno de Donald Trump ante los tribunales para intentar encontrarlos.

Cuatro grupos presentaron una demanda federal en Boston para frenar una política que elimina del localizador oficial la ubicación de personas con órdenes definitivas de deportación. La medida, denuncian, dificulta que abogados y familiares sepan dónde están los detenidos y puede dejarlos sin una oportunidad real de defenderse.

El cambio, aplicado en septiembre sin anuncio público, afecta a más de 16,000 personas, de los cerca de 69,000 inmigrantes que estaban bajo custodia de ICE, según información de AP.

Sin localización, defenderse es más difícil

Durante más de 16 años, el Sistema en Línea de Localización de Detenidos permitió a familiares y abogados rastrear a personas arrestadas por inmigración, incluso cuando eran trasladadas entre centros de detención.

Ahora, quienes tienen órdenes finales de expulsión dejaron de aparecer en la herramienta. De acuerdo con la demanda, los agentes también recibieron instrucciones de no revelar su ubicación cuando alguien la solicita directamente.

Las organizaciones aseguran que sus abogados han invertido horas intentando localizar a sus clientes y a personas que buscan representación. Las llamadas a las oficinas de ICE pueden terminar en largas esperas, interrupciones o sin respuesta.

El problema no es solo encontrar a alguien. La demanda advierte que los retrasos ya han provocado presentaciones legales fuera de plazo, obstáculos para solicitar ayuda judicial y una menor capacidad de los abogados para aceptar nuevos casos.

“No se debería negar a nadie una oportunidad real de defender sus derechos simplemente porque el gobierno ha hecho imposible que su abogado pueda encontrarlo”, señaló Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services.

Una orden de deportación no cierra todas las puertas

El Gobierno sostiene que los inmigrantes detenidos todavía pueden comunicarse con sus familiares y abogados por teléfono. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende que quienes tienen órdenes definitivas deben ser expulsados del país.

Sin embargo, una orden final no significa que todas las vías legales estén agotadas. Algunas personas todavía pueden solicitar la reapertura de sus casos, cuestionar su detención o buscar recursos legales disponibles.

La demanda argumenta que la política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Primera Enmienda, al obstaculizar el trabajo de los abogados y el acceso a asesoría legal. También cuestiona la falta de transparencia sobre el cambio.

El litigio busca que un juez bloquee la medida y obligue al Gobierno a restablecer la información. Por ahora, la demanda no equivale a una orden judicial que suspenda la política.

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