Muere otro inmigrante bajo custodia de ICE en California

Un inmigrante guatemalteco de 43 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego, California. Las autoridades investigan lo ocurrido y una autopsia deberá determinar la causa y la forma de su fallecimiento.

Roberto Jiménez Gutiérrez fue encontrado inconsciente en la celda que tenía asignada el sábado 24 de octubre. Según ICE, el personal del centro intentó despertarlo y, al comprobar que no respondía, solicitó asistencia médica y llamó al 911.

La agencia informó que las maniobras de reanimación cardiopulmonar comenzaron alrededor de las 11:38 de la mañana. Los paramédicos llegaron minutos después y continuaron los esfuerzos para salvarle la vida. Sin embargo, Jiménez fue declarado muerto a las 12:23 del mediodía, antes de ser trasladado a un hospital.

La muerte también fue confirmada por CoreCivic, la empresa privada que administra el centro de detención. En declaraciones compartidas con Noticias Telemundo, un portavoz expresó sus condolencias y aseguró que el personal médico respondió a la emergencia.

ICE deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento

La muerte de Jiménez ocurre en medio de la preocupación por las condiciones de detención y la atención médica que reciben los inmigrantes bajo custodia federal.

La supervisora del condado de San Diego, Paloma Aguirre, pidió a ICE y CoreCivic que colaboren con una investigación exhaustiva, contacten a la familia del fallecido y hagan públicos los detalles de lo sucedido. También informó que solicitó información para que las autoridades locales de salud puedan inspeccionar las instalaciones.

ICE indicó que notificó a las instancias federales correspondientes, así como a los familiares más cercanos de Jiménez y al Consulado de Guatemala.

El historial migratorio y las muertes bajo custodia de ICE

De acuerdo con la agencia, Jiménez había sido deportado a México en varias ocasiones, en 2006 y 2008. El 9 de octubre de 2026, agentes de ICE lo localizaron en Escondido, California, restablecieron su orden definitiva de expulsión y lo trasladaron a Otay Mesa.

Este es el séptimo fallecimiento bajo custodia de ICE en California desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, según los datos citados en el reporte. Es también la primera muerte registrada en Otay Mesa en tres años.

La preocupación por estos casos se suma a una investigación publicada en abril en la revista médica JAMA, que señaló deficiencias sistémicas en la atención sanitaria y las condiciones de detención de ICE, en un contexto de aumento de la mortalidad en sus centros.

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