Familia de mexicano arrollado por ICE en Houston exige justicia; fiscal de Texas investiga atropellamiento intencional

La familia de Miguel Parra Hernández, un mexicano de 48 años que resultó gravemente herido después de ser atropellado por un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, exige que se investigue a fondo el incidente y que el gobierno de Donald Trump garantice su atención médica mientras se recupera de múltiples fracturas.

Rodolfo Parra, hermano del inmigrante, pidió este miércoles la intervención de las autoridades para impedir que su familiar sea trasladado del hospital a un centro de detención migratoria antes de completar su tratamiento. “Le pedimos a todas las autoridades con poder que nos ayuden a que no lo muevan del hospital porque se encuentra en un estado crítico y que nos apoyen para que se haga justicia”, declaró durante una conferencia de prensa organizada por FIEL Houston, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes.

El incidente ocurrió el sábado por la mañana, cuando Parra se dirigía a trabajar. De acuerdo con César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, el mexicano fue interceptado por agentes federales que viajaban en una camioneta oscura sin identificación visible.

Un video de vigilancia difundido por medios locales muestra a Parra y a otra persona salir de una camioneta blanca y correr mientras un vehículo oscuro los persigue. En las imágenes, el vehículo alcanza a Parra y lo embiste por la espalda, dejándolo tendido en el suelo.

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, abrió una investigación independiente con apoyo de la Oficina del Sheriff y considera que las imágenes podrían sustentar cargos penales contra el agente involucrado. “En un caso como este, el cargo penal más evidente es agresión agravada con un arma mortal”, declaró Teare a FOX 26 Houston, al explicar que un automóvil puede considerarse un arma mortal cuando se utiliza deliberadamente para lesionar a una persona.

ICE Initiated a Chase With Two Handcuffed Detainees Already in the Vehicle and Ran Over Miguel Parra-Hernandez, Breaking Both Legshttps://t.co/oyfRbgpRdw pic.twitter.com/CkBix2AXfb — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) October 14, 2026

Familia denuncia riesgo de traslado a un centro migratorio

Parra permanece hospitalizado en el área de Katy, donde ya fue sometido a una cirugía por las lesiones en una de sus piernas. Sus abogados informaron que también sufrió fracturas en ambas piernas, daños en la cadera y una lesión en un tobillo que requiere una segunda intervención reconstructiva.

La familia y sus representantes legales exigieron que el gobierno federal cubra los gastos y garantice el tratamiento necesario ante las posibles secuelas permanentes del atropello. “El Gobierno le hizo esto a Miguel y tiene que cuidarlo hasta que esté bien”, afirmó Espinosa, quien advirtió sobre el riesgo de que el mexicano sea llevado a un centro migratorio antes de recuperarse.

El activista recordó el caso de Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano que recibió un disparo de un agente de ICE en Austin en septiembre y que, según los defensores de los inmigrantes, fue trasladado a un centro de detención con una bala en la espalda. Los representantes de Parra también cuestionaron las circunstancias del operativo. Según Espinosa, el mexicano llevaba alrededor de 30 años en Estados Unidos, tenía pendiente un proceso de residencia y trabajaba con su propia pequeña empresa, que emplea a varias personas.

?#TeCuento | El 10 de octubre, el poblano Miguel Parra Hernández, de 48 años, fue atropellado por una camioneta ICE durante un operativo migratorio en Houston, Texas. El trabajador de la construcción sufrió una fractura de pierna en tres partes, lesiones en la cadera y una? pic.twitter.com/UlDCBENSjI — Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 14, 2026

Sus abogados sostienen que no era el objetivo de la intervención federal y que las autoridades buscaban a un hombre identificado como José Mendoza Cervantes. Dijeron desconocer quién es esa persona y cuestionaron si los agentes actuaron basándose en el perfil racial.

ICE, por su parte, rechazó las acusaciones de que el atropello fuera deliberado. Un portavoz de la agencia afirmó que los agentes intentaban detener a personas que presuntamente se encontraban ilegalmente en el país y que Parra corrió frente a un vehículo federal antes de ser embestido.

La comunidad hispana reaccionó con impotencia ante lo que consideran un patrón de brutalidad y perfil racial en la región. (Imagen ilustrativa). Crédito: NYPD | AP

Dos testigos permanecen bajo custodia federal

La investigación enfrenta otro obstáculo: la falta de cooperación que denuncia la fiscalía local. Teare aseguró que ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han proporcionado la colaboración solicitada, por lo que teme que puedan perderse datos importantes del vehículo involucrado.

Dos hombres que viajaban esposados en la parte trasera de la camioneta federal presenciaron el incidente. Uno de ellos, Luis Enríquez, es representado por la abogada Kim Bruno, quien busca que pueda declarar ante los investigadores.

Teare indicó que ambos permanecen bajo custodia federal y que trabaja para garantizar su disponibilidad como testigos.

El caso se suma a otros episodios recientes de violencia relacionados con operativos migratorios en Texas. En julio, un agente de ICE mató a tiros en Houston al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, un caso que también motivó cuestionamientos de la fiscalía local por la falta de información federal.

Mientras se desarrolla la investigación, la familia de Parra pide que se esclarezcan los hechos y que el mexicano permanezca en el hospital hasta recibir la atención médica necesaria.

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