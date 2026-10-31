Video capta a agente del ICE apuntando su pistola al rostro de un hombre en Los Ángeles

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apuntó con una pistola a centímetros del rostro de un hombre que caminaba con sus dos perros por una calle de North Hollywood, Los Ángeles. El momento quedó registrado en un video que muestra cómo el oficial empujó al transeúnte contra unos arbustos durante un operativo migratorio.

Las imágenes, que circulan en redes sociales, corresponden a un incidente ocurrido el viernes 30 de octubre, poco antes de las 8:30 de la mañana, cerca del cruce de Vineland Place y Otsego Street.

De acuerdo con el video y el testimonio de un residente, el hombre que paseaba a sus perros no fue detenido, aunque sí fue amenazado con el arma después de intervenir para retirar un recipiente de gas pimienta que uno de los agentes había dejado caer.

ICE WARNING ?? 10/30 840am North Hollywood CA – Abduction with violence reported- Agents threaten bystander walking his dog with gun in his face pic.twitter.com/QQjbNi85v1 — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) October 30, 2026

El momento en que el agente sacó su pistola

Damari Butler, vecino de la zona, observó el operativo desde su balcón y comenzó a grabar después de ver cómo dos hombres enmascarados, aparentemente agentes federales, sometían a un peatón y lo arrojaban hacia unos arbustos.

“No le preguntaron su nombre, no le pidieron identificación, nada. Simplemente lo agarraron”, relató Butler a Los Angeles Times.

En la grabación se observa cómo los agentes esposan al peatón. Durante el procedimiento, uno de ellos deja caer un recipiente que, según los testigos, contenía gas pimienta. El hombre que paseaba a sus perros se acerca, recoge el objeto y lo arroja hacia la calle.

La reacción de otro agente fue inmediata; sacó una pistola, avanzó hacia el transeúnte, lo empujó contra unos arbustos y mantuvo el arma apuntando directamente a su rostro.

Después guardó la pistola y regresó hacia el vehículo. Más tarde, otro agente roció al hombre con una sustancia que los testigos identificaron como gas pimienta. El transeúnte terminó huyendo.

Mientras tanto, el hombre que había sido sometido inicialmente permanecía en el suelo pidiendo ayuda a gritos en español. Finalmente, varios agentes lo trasladaron a una camioneta. Hasta el momento, las autoridades no habían explicado los motivos de su detención.

?#NorthHollywood: Intense video shows federal agents wrestling a man to the ground and taking him into custody this morning near the 5100 block of Vineland Ave. A man walking his dogs can be seen approaching and interfering with the agents as they attempt to take the subject? pic.twitter.com/KkzojEdxG1 — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) October 30, 2026

El incidente aumenta la tensión en Los Ángeles

El episodio ocurrió apenas un día después de que un juez federal prohibiera a los agentes migratorios realizar detenciones basadas en estereotipos raciales en el sur de California.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el incidente de inaceptable y pidió investigar cualquier posible conducta indebida de los agentes federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se ha pronunciado de manera oficial sobre el operativo y el actuar de sus agentes.

El video del abuso que circula en redes sociales ha provocado preocupación entre residentes y organizaciones comunitarias que vigilan las operaciones de ICE en Los Ángeles.

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