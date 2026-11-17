La buena suerte está por llegar para algunos signos del horóscopo chino.

Durante la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026, tres signos del zodiaco dejarán atrás una etapa de estancamiento.

Tigre, Conejo y Cerdo serán los protagonistas de un periodo marcado por la prosperidad, las alianzas y las nuevas posibilidades, según editores del sitio Your Tango.

De acuerdo con las predicciones de la astrología china, los próximos días traerán circunstancias favorables para quienes estén dispuestos a confiar en otras personas y aprovechar las oportunidades que aparezcan en el camino.

Después de varios meses en los que algunos objetivos parecían difíciles de alcanzar, finalmente comenzarán a presentarse señales de progreso.

Uno de los momentos más importantes será el martes 17 de noviembre, considerado un Día de Éxito de la Cabra de Madera.

Dentro del calendario tradicional chino, los Días de Éxito se asocian con la consolidación de proyectos, la resolución de problemas y el aprovechamiento de situaciones favorables.

1. Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022)

Las personas nacidas bajo el signo del Tigre suelen caracterizarse, según la astrología china, por su independencia, determinación y capacidad para tomar decisiones.

Sin embargo, durante esta semana tendrán que aprender a compartir responsabilidades si quieren alcanzar sus objetivos.

El lunes 16 de noviembre será un momento para analizar los compromisos pendientes y decidir quiénes pueden formar parte de sus próximos proyectos.

Aunque inicialmente podrían sentir cierta resistencia a depender de otras personas, comprenderán que algunas metas requieren colaboración.

El martes 17 llegará con oportunidades favorables relacionadas con el dinero y las responsabilidades.

Será un buen momento para organizar las finanzas, resolver asuntos laborales y fortalecer iniciativas que ya estaban en marcha.

La suerte continuará durante el miércoles, cuando podrían recibir la ayuda que necesitaban para avanzar en sus objetivos personales.

Para el jueves, varias situaciones comenzarán a desarrollarse con mayor facilidad.

Hacia el fin de semana, el Tigre tendrá la oportunidad de evaluar sus resultados y reconocer qué decisiones funcionaron mejor.

La recomendación será conservar las alianzas que hayan demostrado ser positivas.

2. Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023)

El Conejo también forma parte de los signos del horóscopo chino que tendrán una semana de prosperidad.

En su caso, las oportunidades estarán relacionadas con la capacidad de delegar responsabilidades y confiar en las habilidades de otras personas.

Durante los últimos días, es posible que haya enfrentado dificultades para avanzar con una tarea o proyecto que preferiría resolver por su cuenta.

Sin embargo, entre el 16 y el 22 de noviembre comprenderá que aceptar ayuda puede ser la mejor estrategia para conseguir resultados.

El martes 17 será especialmente favorable. Una persona o circunstancia inesperada podría aparecer justo cuando más lo necesita, permitiéndole encontrar una solución a sus preocupaciones.

Además, tendrá motivos para sentirse satisfecho con los avances conseguidos.

Un proyecto podría alcanzar un objetivo importante o mostrar resultados que confirmen que está siguiendo el camino correcto.

Para el Conejo, esta semana representa una oportunidad para recuperar la confianza y comprobar que no necesita hacerlo todo por sí mismo.

Las colaboraciones también podrían convertirse en una fuente de prosperidad a largo plazo.

3. Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

El Cerdo será otro de los grandes beneficiados por las energías de esta semana. Aunque el martes 17 podría traerle buenas noticias, el jueves 19 de noviembre también destacará como una fecha importante para atraer oportunidades.

Ese día corresponde al Día de Puertas Abiertas del Gallo de Fuego dentro de la interpretación del calendario chino.

Esta fecha se relaciona simbólicamente con la apertura de caminos, las invitaciones y la posibilidad de superar obstáculos.

Durante estos días, el Cerdo podría descubrir que tiene más flexibilidad y libertad de la que imaginaba.

Algunas actividades que anteriormente parecían difíciles de organizar comenzarán a resultar más sencillas.

Las conversaciones con personas sinceras también tendrán un papel importante.

Podría conocer a alguien con quien compartir intereses profesionales o desarrollar una colaboración que le ayude a cumplir sus objetivos para 2027.

La clave estará en mantener una actitud receptiva y no rechazar invitaciones que puedan convertirse en oportunidades interesantes.